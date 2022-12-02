博士論文涉抄襲…台北大學指寄出結果 蔡適應幕僚曝「尚未收到」

民進黨立委蔡適應在競選基隆市長期間，遭到指控其國立台北大學博士論文涉嫌抄襲，今天台北大學將審查結果掛號寄給當事人。蔡適應服務處主任林明智今晚10點多回應表示，委員尚未收到通知。

林明智今晚回應，謝謝各位媒體關心，委員及服務處尚未收到台北大學正式書函通知。一旦得知結果會有正式回應。

蔡適應此次參選基隆市長，其博士論文被時力指控涉及抄襲，國立台北大學歷經3個月審查今完成，表示為尊重當事人隱私，於今日下午以掛號寄交當事人。

台北大學表示，有關蔡適應於台北大學都市計劃研究所博士論文涉抄襲1案，經該所依據「國立台北大學碩、博士學位論文違反學術倫理案件處理辦法」相關規定，於受理檢舉案件後，成立審定委員會，並邀校外專業領域公正學者參與審查。

台北大學指出，審定委員會就本案於12月2日完成審定，並於同日由本校教務處另以掛號書面通知檢舉人與被檢舉人有關處理之結果。 蔡適應博士論文涉抄襲台北大學寄出結果，蔡適應回應了。記者游明煌／翻攝

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