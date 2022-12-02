林智堅鄭文燦丟學歷　教團：台大論文造假案後最大醜聞

桃園市長鄭文燦今（2）日傍晚證實其台大國發所碩士學位遭撤銷，表示坦然面對現在嚴謹規範下的審定結果，並針對引述瑕疵致歉。繼前新竹市長林智堅後，桃園市長鄭文燦學位亦被台大撤銷，全國私校工會形容，台大國發所兩位政要學生學位接連被撤銷，可說是台大自2016年醫學論文造假案後最大的學術醜聞，更直言國發所碩論醜聞是「政學交相賊」最壞示範。

私校工會理事長尤榮輝表示，學界違反學術倫理的狀況其實相當普遍，該案只是台灣學風敗壞的冰山一角，學界願意得罪人、吹哨檢舉學論案者本來就不多，就算有人檢舉，因國立大學「師師相護」問題嚴重，沒有人想要得罪同仁；而在私立大學，只要人脈關係夠好，也會大事化小小事化無。

尤榮輝談到，由於近日論文抄襲案當事人多是政治人物，又適逢選舉，才會引發各界關注，平常學倫案則多在「大學自治」保護傘及「家醜不外揚」原則下根本不會被處理。對於大學怠於處理或不公正處理，教育部目前未有積極手段有效監理，因此台灣學風敗壞，教育部要負失職責任，大學疏於管理亦難辭其咎。

尤榮輝也指出，也呼籲台大未來處理學倫案時間上應有一致性，都應比照處理林智堅、鄭文燦案的效率。又政治人物追求學歷值得肯定，但取得學位過程仍應跟一般學生一樣付出心力，而非倚靠權勢地位、投機取巧；指導教授也應盡心指導並嚴格審視論文，不因學生是政治人物可能回饋相當利益而放水。

尤榮輝直言，台大國發所碩論醜聞是「政學交相賊」的最壞示範，建議台大應予指導教授解聘或不續聘處分，以儆效尤，而教育部也應追究台大行政管理不周的責任。

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