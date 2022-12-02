侯友宜出席感恩餐會 讚三蘆跟雙和一樣
新北市長侯友宜勝選後馬不停蹄執行市政工作，今晚抽空出席板橋區感恩茶會，侯友宜致詞時說，這次到三重蘆洲掃街，看到每個人都跑出來比YA(2號)，心裡想三爐以前不是這樣，以為自己到了中、永和新店，YA就是包容、關懷、新北愛，用愛讓新北更有力。
侯友宜今晚出席板橋感恩餐會時說到，選舉市民最大咖，選舉沒有找，最重要的400萬市民就是主委，用這樣力量證明與所有里長一起打拼，所以好好做事 就是這次競選主軸。
他說，人生可以很單純、很正向，台灣人很善良純樸，台灣沒有分你我族群顏色，到三重、蘆洲車隊掃街，發現每個人都比YA，心裡想三蘆以前不是這樣，感覺好像在中永和新店(藍營票倉)，台灣沒有分你、我。而這次侯友宜果然在船被視為露營票倉的三蘆地區，票數皆超過對手林佳龍。
侯友宜說，YA的手勢像夫妻，兩隻指頭互相包容關懷、互相關心，夫妻結婚就會有愛，YA代表包容、關懷、新北愛，讓台灣更有力，台灣更有生命力，這個力量藉今天的餐會，用愛，讓新北更有力。
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