陳文昌代表民進黨角逐宜蘭縣議長 副手尚未明朗

國民黨宜蘭縣議會黨團決定由張勝德參選議長，並與無黨籍議員結盟搭配角逐正副議長。民進黨部分由前議長陳文昌代表參選議長，但他也清楚民進黨這次黨選議員的席次不如國民黨，加上無黨成員多支持藍營，私下感嘆「實力不如人」。

陳文昌傍晚受訪時表示，民進黨議會席次少，相對於國民黨較為弱勢，若黨團推派他角逐議長大位，他會全力爭取；至於副手跟誰搭配？尚未明朗。

選後，國民黨議員拿下13席，民進黨11席，無黨籍議員9席，正神名黨議員1席，民進黨席次比國民黨少2席。

民進黨陳文昌曾經是第18屆縣議會議長，當時因為有無黨籍議員力助，讓他搶上議長寶座，這次20屆國民黨議員的席次多，而且多數無黨籍議員也傾向支持張勝德，局勢不好。陳文昌私下感嘆，「實力不如人，副手要跟誰配不是都一樣嗎？」

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