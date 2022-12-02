館長爆料曾致電揪「一起罵政府」 陳明文喊冤還原事發經過

網紅館長陳之漢與民進黨立委陳明文戰火延燒，繼日前在直播爆料，陳明文曾致電邀請他一起罵政府，更稱自己受害的槍擊案，與陳明文、民進黨脫不了關係。陳明文今晚透過臉書表示，館長日前開直播指控他是黑道，當時很憤慨，所以打電話給館長要平反，但接電話的人不是館長，因此請對方幫忙轉達，不能因為辦理增見就稱他是黑道，當天的確比較委屈和激動，但他絕對不是「揪館長一起罵政府」。

陳明文指出，去年，館長質疑他的服務處替寶和會成員辦理特別接見，他已經說明，並非辦理特見，而是增見，這個誤會，他選擇與館長面對面見面，因為他認為，只有當面釋疑，才能解開誤解，這是他面對一位被槍擊受害者的同理心與誠意。況且他與寶和會成員完全素不相識，僅是服務處接受委託辦理選民服務。

陳明文說，當下館長接受了他的說法，雙方相談甚歡，館長也提出希望修法的想法，於是，在去年5月5日碰面後，他馬上於5月19日提出「槍砲彈藥刀械管制條例」與「組織犯罪條例」修正草案，希望遏止氾濫的黑槍改善治安，相關修法法案的資料，都可以在立院網站上查詢的到。

對於館長指控他打電話揪一起罵政府，陳明文還原當天經過，今年10月29日，館長再度開罵並指控他是黑道，當時感到很憤慨，於是撥電話給館長替自己平反，但接聽電話的人並非館長，他請對留話轉達，當天的確比較委屈和激動，但絕對不是「揪館長一起罵政府」，而是告訴館長，不能因為辦理增見就稱我是黑道，他已提草案，而館長是網紅，他是民意代表，本質上都是反應民意，可以共同監督政府。

陳明文提到，今天黨團會議時，特別提出執政黨一直沒有正面回應槍枝氾濫的問題，警政署長甚至公開講「槍擊案發生是難免」，這樣的回答，社會大眾無法接受。今日再度拜託黨團協助排審「槍砲彈藥刀械管制條例」、「組織犯罪防制條例」等修法提案，黨團總召柯建銘也答應會盡速排審，期待本屆會期完成三讀。

陳明文強調，解決組織犯罪與槍枝氾濫不只是他和館長兩人間的事，而是社會大眾的全民共識，以及重大法律制度改革的問題，他絕對會盡全力推動。 民進黨立委陳明文。圖／本報資料照片

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