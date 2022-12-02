鄭文燦學位被撤 時力黨團總召邱顯智：陳明通難辭其咎

桃園市長鄭文燦論文涉嫌抄襲被台大撤銷學位，立院時代力量黨團總召邱顯智認為，指導教授陳明通難辭其咎；立院台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，尊重台大學倫會審議結果。

邱顯智指，鄭文燦和前新竹市長林智堅論文指導教授都是國安局長陳明通，接連發生這樣的事，顯見指導教授有問題，認為陳明通難辭其咎，他指導學生中，政治人物不止鄭、林，「是否應該查清楚？」指導教授應為學生論文把關，顯然陳明通並沒有發揮作用，應負起責任，並呼籲相關單位從制度面防範類似事件再發生。

邱臣遠表示，學術倫理和誠信是學術研究最基本的原則，對台大堅守相關標準給予尊重；學歷是選舉公報上登載的重要資訊，籲所有政治工作者都應遵守相關規範，才能對得起選民託付。 國安局長陳明通。 圖／聯合報系資料照片 時代力量立院黨團總召邱顯智。 記者杜建重／攝影 台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠。 記者余承翰／攝影

商品推薦