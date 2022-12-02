鄭文燦論文抄襲 口試委員林佳龍回應了
桃園市長鄭文燦的台大國發所碩士在職專班碩士論文檢舉案，經過台大社科院學倫會審議，被涉及抄襲，撤銷碩士論文。擔任鄭文燦碩論口試的審查委員、交通部前部長林佳龍表示，涉及個人學術倫理及規範的問題，應回歸既有機制釐清及處理。
林佳龍辦公室指出，林佳龍非任教職期間，因有博士及助理教授資格，擔任過許多大學研究生的外部口試委員。比對研究生論文是指導教授及系所工作，外部口試委員多從研究主題、問題意識、方法論、發現、結論，提出挑戰及建議，倘若無重大研究方法的謬誤，並不會對資料來源逐一比對。
延伸閱讀
▪【選戰數據】政黨版圖變化、地方勢力消長 看圖表迅速掌握新局
▪【選後分析】勝選關鍵為何？敗選戰犯是誰？看選戰門道
▪【當選名單】新秀竄出、老將穩住 直轄市、縣市議員出爐
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言