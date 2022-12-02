鄭文燦論文抄襲 口試委員林佳龍回應了

桃園市長鄭文燦的台大國發所碩士在職專班碩士論文檢舉案，經過台大社科院學倫會審議，被涉及抄襲，撤銷碩士論文。擔任鄭文燦碩論口試的審查委員、交通部前部長林佳龍表示，涉及個人學術倫理及規範的問題，應回歸既有機制釐清及處理。

林佳龍辦公室指出，林佳龍非任教職期間，因有博士及助理教授資格，擔任過許多大學研究生的外部口試委員。比對研究生論文是指導教授及系所工作，外部口試委員多從研究主題、問題意識、方法論、發現、結論，提出挑戰及建議，倘若無重大研究方法的謬誤，並不會對資料來源逐一比對。

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