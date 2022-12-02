鄭文燦論文被撤道歉 立委管碧玲、王婉諭肯定面對態度
桃園市長鄭文燦論文被撤，發聲明說出席學倫會時已表歉意，重審論文結果出來，願意再一次致歉。民進黨立委管碧玲和時代力量立委王婉諭肯定他面對的態度。
王婉諭認為，這是台灣社會對學歷迷思衍生的畸形現況，政治人物為了取得學位而抄襲的案例肯定不僅於此，她相信鄭文燦也不會是最後一個，但肯定他坦承面對的態度，至少展現了對學術專業的尊重。
王婉諭表示，違反學術倫理應給予譴責，但也期許台灣社會打破無謂的學術迷思，以免台灣高教學術倫理繼續崩壞；面對學倫抄襲，民眾更在意政治人物能否正面回應質疑並坦承錯誤。
管碧玲指，鄭文燦說明論文具見解和原創性，坦承沒有嚴謹註明出處，並坦然面對審定結果，也向國人道歉，她肯定他勇敢面對問題、謙卑道歉的態度。
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