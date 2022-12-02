批鄭文燦未回應「找槍手」疑雲 游智彬揪1句話狠酸：根本在罵林智堅

新黨發言人陳麗玲及中壢市議員候選人游智彬爆料桃園市長鄭文燦台大論文涉抄襲，鄭文燦稍早發聲明，證實學位被撤銷，並為此致歉，游智彬剛開直播回應，感謝台大並未向權貴屈服，台大今天有這樣的道德勇氣，勇敢揭穿鄭文燦，他深深一鞠躬。不過，他對鄭文燦聲明不以為然，未正面回應找槍手及對文獻造假多做說明。

游智彬說，鄭文燦聲明有滿多可議之處，鄭說沒抄襲動機、研究大陸論文是先寫草稿再比對出處，沒做嚴格更正，導致出處有問題，但游認為，鄭文燦在論文抄襲裡面打轉，懷疑也是一種烏賊戰術，若抄襲過量被判定撤銷學位，這其實沒太大道德瑕疵，台大也沒明確規定幾%抄襲。

對於鄭文燦指自己是引述廣泛、未抄襲單一論文、沒抄襲動機，游智彬說，這根本在罵新竹市前市長林智堅，因林智堅是抄某本論文，鄭意思就是他和林不同。

游智彬說，鄭忽略2點，其一為他的參考文獻造假，其二是疑找槍手代寫，若照鄭說法，他對鄭文燦的指控，比抄襲更嚴厲，草稿先寫才引註文獻，引註前後搭不起來，代表陳明通根本沒在看、管太鬆。

游智彬表示，鄭文燦新聞局長出生相當厲害，對於結果相信是「板上定釘」，但國民黨指控鄭當組頭就去地檢署提告，那為何被批炒地皮，卻未告回去，聲明中也未正面回應造假及找槍手一事。

游智彬說，感謝台大學倫會沒向權力權貴屈服，強調台大不是鄭文燦的台大，也不是台大人的台大，是全台灣人民共同擁有的台大，台大每年拿數百億經費，台大今天有這樣的道德勇氣，勇敢揭穿鄭文燦，要深深一鞠躬。

游還說，台大把審查結果先寄給鄭文燦，還故意拖好幾天才要寄給他，也是滿有人情味，讓校友有多幾天時間回應。 鄭文燦稍早發5點聲明替學位被撤銷一事道歉，對此游智彬剛開直播回應，感謝台大並未向權貴屈服，台大今天有這樣的道德勇氣，勇敢揭穿鄭文燦。圖／翻攝自游智彬臉書直播

商品推薦