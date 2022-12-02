鄭文燦台大碩士學位遭撤銷 國圖：收到來函將下架論文

桃園市長鄭文燦今（2）日傍晚證實其台大國發所學位遭撤銷，並表示願意坦然面對現在嚴謹規範下的審定結果，並針對引述瑕疵致歉。台大也證實今天已經通知教育部和國家圖書館，國家圖書館館長曾淑賢表示，只要收到台大來函就會依程序撤下被撤銷學位者的論文，包括其紙本論文和電子檔。

鄭文燦台大國發所碩士學位遭撤銷。台大也表示，已將調查結果通知檢舉人、被檢舉人，也函報教育部跟國家圖書館。經查，國圖台灣碩博士論文加值系統，目前鄭文燦碩士論文「中國基層選舉演變之分析－尋找民主發展的動力」仍未撤下。

國圖館長曾淑賢受訪時表示，依照既定程序，只要學校來函國圖就會依規定撤下被撤銷學位者的論文，若今日確定收到預計周一就會下架紙本論文和電子檔案。國圖下架當事人論文也是依照程序，並非針對特定政治人物。

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