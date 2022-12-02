國民黨宜蘭縣議會黨團決議 張勝德參選議長

針對宜蘭縣下一屆正副議長人選，國民黨今天下午召開黨團會議，決定推出張勝德參選議長，至於副議長人選，有黨員推薦與目前的副議長陳漢鍾搭配，雙方還要協商。

宜蘭五合一選舉，國民黨拿下13席最多、民進黨11席居次、1席正神名黨與9席無黨籍議員，國民黨雖然沒有過半，但是佔多數席次。國民黨籍議長張建榮表示，黨團決議國民黨除了要推出自己的人選，副議長席次爭取無黨籍結盟合作，希望能和諧、順利的產生第20屆的議長、副議長人選。

現任副議長陳漢鍾原本布局參選議長，同時私下也掌握部分國民黨議員支持，但是國民黨議會黨團在今天下午的黨團會議中，多數黨團一致提案要求國民黨在議長不能缺席，同時推出議長張建榮的兒子張勝德競選下屆議長。

據了解，後天周日黨主席朱立倫到達宜蘭感恩茶會，將正式確定由張勝德參選議長，下達要求黨員全力支持，再加上目前多數無黨籍席次都傾向支持張，各界相當具有角逐議長的實力。

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