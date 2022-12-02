鄭文燦論文被撤 謝立功：綠營內高評價市長…學倫卻裹糖衣毒藥
桃園市長鄭文燦論文被撤，台灣民眾黨秘書長謝立功表示，林智堅和鄭文燦都是民進黨內評價很高的市長，但在個人學術倫理上卻裹著糖衣毒藥，抹煞學術倫理專業。
謝立功表示，民進黨曾是年輕人心中的第一品牌，30多年風風雨雨有成功也有過失敗，不過如今學術倫理敗壞竟「揪團相挺」，質疑到底是愛國愛民還是另一種「國安危機」？
謝立功說，對基本價值的尊重可看出一個黨對人民的態度，民進黨人因為對權力的渴望而忽略學術倫理和社會共識，如何期待這個政黨會在自身利益和人民權益中，堅定地捍衛人民？繼林智堅後，鄭文燦論文也被撤銷，反映了台灣學術教育的沉淪，必須嚴正看待。
延伸閱讀
▪【選戰數據】政黨版圖變化、地方勢力消長 看圖表迅速掌握新局
▪【選後分析】勝選關鍵為何？敗選戰犯是誰？看選戰門道
▪【當選名單】新秀竄出、老將穩住 直轄市、縣市議員出爐
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言