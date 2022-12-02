鄭文燦論文被撤 謝立功：綠營內高評價市長…學倫卻裹糖衣毒藥

桃園市長鄭文燦論文被撤，台灣民眾黨秘書長謝立功表示，林智堅和鄭文燦都是民進黨內評價很高的市長，但在個人學術倫理上卻裹著糖衣毒藥，抹煞學術倫理專業。

謝立功表示，民進黨曾是年輕人心中的第一品牌，30多年風風雨雨有成功也有過失敗，不過如今學術倫理敗壞竟「揪團相挺」，質疑到底是愛國愛民還是另一種「國安危機」？

謝立功說，對基本價值的尊重可看出一個黨對人民的態度，民進黨人因為對權力的渴望而忽略學術倫理和社會共識，如何期待這個政黨會在自身利益和人民權益中，堅定地捍衛人民？繼林智堅後，鄭文燦論文也被撤銷，反映了台灣學術教育的沉淪，必須嚴正看待。 台灣民眾黨秘書長謝立功。 圖／聯合報系資料照片

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