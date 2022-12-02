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國民黨：找國營事業補助 八千萬蓋壽山動物園「不合理」

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
立法院院會今天處理111年中央政府總預算案各附屬單位預算及綜計表保留部分，民進黨立院黨團總召柯建銘（左）與國民黨立院黨團總召曾銘宗（右）在表決時交談。記者余承翰／攝影
立法院院會今天處理111年中央政府總預算案各附屬單位預算及綜計表保留部分，民進黨立院黨團總召柯建銘（左）與國民黨立院黨團總召曾銘宗（右）在表決時交談。記者余承翰／攝影

立法院會今天三讀通過今年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分，也就是國營事業預算和基金，規模加總合計新台幣五兆餘元。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，數字上來看，這次和過往規模相差不大，希望政府好好把錢花在刀口，但國營事業預算和基金預算中仍有問題，例如高雄壽山動物園工程費高達五億元，高雄市府找台電、中油、中鋼分別補助八千萬、八千萬及六千萬元，對於其他地方相當不公平，也不合理。

曾銘宗也指出，且國營事業預算和基金中也「藏」有政府的廣告行銷預算，例如農委會就有，現在都十分不透明，國民黨主張應將這些預算透明化、以利監督，也會在預算通過後請審計部確實審核，不能夠拿來養網軍、或圖利特定單位。

曾銘宗並提及，國營事業另一大問題，就是董事長、總經理等常因為執政黨派系因素安排人事，造成管理層老化，不利企業經營，國民黨團這次提案要求國營事業主管不能出任不得超過六十五歲，超過七十歲就要退休，但仍遭民進黨擋下。

曾銘宗指出，國民黨執政時期，就有年齡規定，不僅可避免酬庸，更讓國營事業可以新陳代謝、經營更有效率，呼籲民進黨不要再阻擋此案。

至於國營事業預算案審議連年延宕現象，曾銘宗表示，雖然因「預算法」相關規定可以讓政府運作，但執政黨應負最大責任，例如今年藍綠原本說好五月就要審國營事業預算，但民進黨突襲強推「會計法」修法，破壞朝野互信，諸如此類的延遲連年上演，呼籲最大多數的執政黨要把預算審核放在心上。

曾銘宗也坦言，就立法院運作實務來看，若要回歸正常，必須某年要連審兩年度預算「不太可能」。

國民黨 民進黨 立法院 壽山動物園

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