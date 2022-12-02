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國發所門生學位遭雙殺 學者曝綠營培植中生代「多推薦給陳明通」

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國發所門生學位遭雙殺 學者曝綠營培植中生代「多會推薦給陳明通」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國安局長陳明通。報系資料照／記者林澔一攝影
國安局長陳明通。報系資料照／記者林澔一攝影

桃園市長鄭文燦今（2）日傍晚證實其台大國發所學位遭撤銷，並表示願意坦然面對現在嚴謹規範下的審定結果，並針對引述瑕疵致歉。學界認為，陳明通兩位學生接連遭撤銷學位應請辭負責，再者，鄭文燦、林智堅學位遭撤銷也是給予政治界的學術派系謹惕，想拿學位無可厚非，但須付出努力。

國安局長陳明通於台大國發所的兩位指導學生林智堅、鄭文燦碩士學位均遭撤銷。文化大學大眾傳播學系教授王翔郁表示，陳明通學生的學術倫理問題可能越爆越大，冰凍三尺非一日之寒，學生抄襲指導教授需負最大責任，尤其是指導教授將學術、學位授予掛鉤政治利益，將學歷當做交換政治前景和人脈的工具，陳明通應知所進退、請辭負責。

一名學界人士透露，綠營只要有中意、願意培植的中生代，過去多會推薦去與陳明通學習，於是彼此拉幫結派、穩固勢力，也推薦政治後進加入。學閥狀況也可見於其他校系，一直都是我國大專校院和政治圈掛鉤的系統性問題。

王翔郁認為，陳明通能擁有今天的地位，跟其在學術領域的發展有很大的關係，指導了這麼多的政治人物才有今天的地位，林智堅、鄭文燦學位接連遭到撤銷，可能一時間會引起檯面上的恐慌，在於論文抄襲與否都能應證一位政治人物的誠信，林和鄭的兩案，也正好能給政治界一個警惕。

一名台大教授則談到，一位指導教授有兩名學生論文遭撤銷，在台大可說是前所未見，政治人物想要獲得更高的學位無可厚非但也須取之有道，當事人要付出努力、系所也要把關。若學界給予特定政黨「找誰指導容易過關」的印象，那則是台大的不幸。

桃園市長鄭文燦今（2）日傍晚證實其台大國發所學位遭撤銷。記者鄭國樑／攝影
桃園市長鄭文燦今（2）日傍晚證實其台大國發所學位遭撤銷。記者鄭國樑／攝影

陳明通 台大 鄭文燦

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