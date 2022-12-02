民眾黨籲修改台灣版晶片法 增加業者根留台灣誘因
台灣半導體訂單遍布全球，新冠疫情爆發加上兩岸局勢嚴峻，美國推出晶片法，歐盟、日本與韓國也祭出優惠政策，台灣民眾黨今指，台積電技術、人才開始輸出，半導體出走恐成趨勢。
民眾黨人士表示，護國神山台積電2021年營收佔全台GDP7.35%，這面「矽盾」不只關乎國家安全，更撐起台灣經濟半邊天，但新冠疫情加上兩岸關係，各國意識到台灣半導體產業牽動全球科技發展，設法掏空台灣技術。
民眾黨批，外界不斷示警但中央無動於衷，不斷重覆台灣生態鏈難複製和取代，但信心喊話無法維持台灣半導體產業的全球地位；民進黨打著「民主晶片」旗號，對半導體「去台化」置若罔聞。
民眾黨指出，親美抗中並非台灣立足世界的唯一解方，呼籲政府修改台灣版晶片法，增加業者根留台灣的誘因，並積極解決國內企業五缺問題，鞏固護國神山、拉拔中小企業，強悍自身實力才能確保台灣優勢地位。
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