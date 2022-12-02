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鄭文燦抄襲學位遭撤 藍諷：難道民進黨高官都是這種？

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
桃園市長鄭文燦。報系資料照／記者葉信菉攝影
桃園市長鄭文燦。報系資料照／記者葉信菉攝影

桃園市長鄭文燦今發聲明表示，接獲台大通知，他2011年台大國發所碩士在職專班碩士論文檢舉案，經台大社科院學倫會審議，以嚴謹學術論文規範認定有涉及抄襲，撤銷碩士論文。國民黨回應，作為直轄市長竟抄襲，是中華民國史上可恥案例，更諷刺「難道民進黨的高官都是這種抄襲仔？」

國民黨以文字聲明表示，堅定支持守護台灣學術倫理標準與學術自由，尊重台大學倫會的審定結果，而審定結果桃園市長鄭文燦確實涉及抄襲並被撤銷學位，作為直轄市長竟是抄襲者，是中華民國史上非常可恥的案例。

國民黨指出，鄭文燦及其指導教授國安局長陳明通，也應出來面對抄襲質疑，說清楚講明白，民進黨走了一個林智堅、又來一個鄭文燦，難道民進黨的高官都是這種連基本學術倫理與道德標準都不具備的抄襲仔？鄭文燦不僅該對台大道歉，更應該對桃園及全台灣人民致歉。

抄襲 台大 鄭文燦 民進黨

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