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鄭文燦碩士學位遭撤銷 陳麗玲籲徹查陳明通指導論文

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
新黨發言人陳麗玲（左）大讚台大學倫會，籲繼續查陳明通所指導的所有學生論文。圖／報系資料照
新黨發言人陳麗玲（左）大讚台大學倫會，籲繼續查陳明通所指導的所有學生論文。圖／報系資料照

桃園市長鄭文燦10月被新黨發言人陳麗玲及中壢市議員候選人游智彬爆料台大論文抄襲，鄭文燦稍早發5點聲明，並為碩士學位被撤銷一事道歉，陳麗玲大讚台大學倫會敢於對抗當局的勇氣，也希望能繼續徹查國安局長陳明通所指導的學生論文。

陳麗玲表示，鄭文燦的道歉理由或許是因找槍手代寫，他讀研究所期間，獲徵召參選立委，根本無暇撰寫論文，推斷槍手應是大陸、台灣都有，才出現重要引註未標明情形。

陳麗玲說，鄭文燦論文為《中國基層選舉演變之分析-尋找民主發展的動力》，事實上四川也有相同論文，且陳明通一學期同時指導30多位學生，根本無暇看顧，放任這樣的事發生，是不是只要民進黨的人，由他指導就能順利拿到學位，這樣對於莘莘學子相當不公。

陳麗伶大讚台大學倫會的勇氣，也希望台大能繼續查陳明通所指導的學生論文，是否有一題目多人撰寫的情形。

台大 鄭文燦 陳明通 新黨 論文抄襲

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