【重磅快評】一屍五命元凶 綠抓戰犯別漏了陳明通

桃園市長鄭文燦遭檢舉台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，經比對後相似度達30.27％；台大今天證實，已完成調查。鄭文燦碩士學位被台大撤銷，下場正如同新竹市前市長林智堅翻版，兩人的指導教授都是國安局長陳明通，民進黨最近每次聲勢重挫都與陳明通脫不了干係，如果要抓「一屍五命」頭號戰犯，陳明通一定名列前茅。

民進黨九合一大敗破口，始於林智堅論文門抄襲爭議，其實人人都會犯錯，犯錯並不可恥，但民眾無法接受的是死不認錯的囂張態度。陳明通一條龍服務林智堅論文寫作，蔡英文總統下令全黨「戰台大」，民進黨以為保護「小英男孩」，結果愛之適足以害之。經台大認證論文抄襲為真，撤銷林智堅碩士學位，陳明通形同公然說謊，不僅重擊蔡英文總統誠信，更壓垮民進黨北北基桃竹全倒的選情。

退撫會副主委李文忠直指問題核心，林智堅論文爭議影響深遠，當台大學倫會做出撤銷碩士學位的決議後，「主席竟然下令全黨力挺，直接與台大對撞」，讓知識分子、中間選民、年輕人失望，自此從基隆到新竹反轉而下，他不只一次聽到要「教訓民進黨的傲慢」。

林智堅退選無疑是壓垮民進黨選情的第一枚骨牌，鄭文燦爭議形同「論文門」翻版。檢視鄭文燦的論文，指導教授陳明通、口試委員林佳龍，顯示民進黨「官學共犯結構」由來已久，陳明通顯然都居間扮演宛如「綠營國師」的關鍵角色，本來可能以為是民進黨中生代的保護傘，結果竟害林智堅、鄭文燦、林佳龍卻先後中箭，更可能衝擊「後蔡英文時期」的中壯世代布局，始料未及的結果，陳明通難辭其咎。

鄭文燦現任民進黨敗選檢討小組召集人，前立委林濁水質疑，他敢檢討蔡英文嗎？如今論文爭議再爆發，鄭文燦敢檢討陳明通和自己嗎？如果召集人有誠信瑕疵，民進黨的敗選檢討還能取信如人嗎？

在政治風暴中，陳明通仍屹立不搖高居國安局長。面對論文爭議，他曾四兩撥千斤稱「陳局長不回答陳教授問題」，迴避外界質疑，但接二連三爆發的論文門爭議宛如滾雪球效應，每一件都跟他有關，陳明通還能躲到何時？

論文門延燒，不僅「阿通師」的一世英名毀於一旦，陳明通的專業和誠信再度令外界高度質疑。蔡英文為敗選請辭黨主席，陳明通就算不引咎辭職，民進黨選後抓頭號戰犯，可別忘了記上陳明通一筆。

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