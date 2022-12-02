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鄭文燦碩士學位遭撤銷 台大重申：學術倫理誠信是基本要求

【重磅快評】一屍五命元凶 綠抓戰犯別漏了陳明通

聯合報／ 主筆室
桃園市長鄭文燦遭檢舉台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，經比對後相似度達30.27％，碩士學位被台大撤銷，他和新竹市前市長林智堅指導教授都是國安局長陳明通，圖／聯合報系資料照片
桃園市長鄭文燦遭檢舉台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，經比對後相似度達30.27％，碩士學位被台大撤銷，他和新竹市前市長林智堅指導教授都是國安局長陳明通，圖／聯合報系資料照片

桃園市長鄭文燦遭檢舉台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，經比對後相似度達30.27％；台大今天證實，已完成調查。鄭文燦碩士學位被台大撤銷，下場正如同新竹市前市長林智堅翻版，兩人的指導教授都是國安局長陳明通民進黨最近每次聲勢重挫都與陳明通脫不了干係，如果要抓「一屍五命」頭號戰犯，陳明通一定名列前茅。

民進黨九合一大敗破口，始於林智堅論文門抄襲爭議，其實人人都會犯錯，犯錯並不可恥，但民眾無法接受的是死不認錯的囂張態度。陳明通一條龍服務林智堅論文寫作，蔡英文總統下令全黨「戰台大」，民進黨以為保護「小英男孩」，結果愛之適足以害之。經台大認證論文抄襲為真，撤銷林智堅碩士學位，陳明通形同公然說謊，不僅重擊蔡英文總統誠信，更壓垮民進黨北北基桃竹全倒的選情。

退撫會副主委李文忠直指問題核心，林智堅論文爭議影響深遠，當台大學倫會做出撤銷碩士學位的決議後，「主席竟然下令全黨力挺，直接與台大對撞」，讓知識分子、中間選民、年輕人失望，自此從基隆到新竹反轉而下，他不只一次聽到要「教訓民進黨的傲慢」。

林智堅退選無疑是壓垮民進黨選情的第一枚骨牌，鄭文燦爭議形同「論文門」翻版。檢視鄭文燦的論文，指導教授陳明通、口試委員林佳龍，顯示民進黨「官學共犯結構」由來已久，陳明通顯然都居間扮演宛如「綠營國師」的關鍵角色，本來可能以為是民進黨中生代的保護傘，結果竟害林智堅、鄭文燦、林佳龍卻先後中箭，更可能衝擊「後蔡英文時期」的中壯世代布局，始料未及的結果，陳明通難辭其咎。

鄭文燦現任民進黨敗選檢討小組召集人，前立委林濁水質疑，他敢檢討蔡英文嗎？如今論文爭議再爆發，鄭文燦敢檢討陳明通和自己嗎？如果召集人有誠信瑕疵，民進黨的敗選檢討還能取信如人嗎？

在政治風暴中，陳明通仍屹立不搖高居國安局長。面對論文爭議，他曾四兩撥千斤稱「陳局長不回答陳教授問題」，迴避外界質疑，但接二連三爆發的論文門爭議宛如滾雪球效應，每一件都跟他有關，陳明通還能躲到何時？

論文門延燒，不僅「阿通師」的一世英名毀於一旦，陳明通的專業和誠信再度令外界高度質疑。蔡英文為敗選請辭黨主席，陳明通就算不引咎辭職，民進黨選後抓頭號戰犯，可別忘了記上陳明通一筆。

陳明通 民進黨 蔡英文

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