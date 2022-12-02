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鄭文燦碩士學位遭撤銷 台大重申：學術倫理誠信是基本要求

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鄭文燦碩士學位確定遭撤銷 台大重申：學術倫理誠信是基本要求

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
桃園市長鄭文燦台大國發所學位遭撤銷。記者季相儒／攝影
桃園市長鄭文燦台大國發所學位遭撤銷。記者季相儒／攝影

桃園市長鄭文燦論文遭檢舉抄襲，其今天下午5點10分發聲明表示，已接獲台大通知，針對他在2011年台大國發所碩士在職專班碩士論文檢舉案，經過台大社科院學倫會審議，以嚴謹學術論文規範認定有涉及抄襲，撤銷碩士論文。台大稍早則表示，社科院完成審定後已將報告書及會議紀錄送交教務處核定，教務處同意審定書內容和建議，學術倫理與誠信是學術研究基本要求，台大堅持標準，不會含糊以對。

桃園市長鄭文燦今天傍晚率先坦承，今天下午接獲台大通知，在2011年台大國發所碩士在職專班碩士論文檢舉案，經過台大社科院學倫會審議，以嚴謹學術論文規範認定有涉及抄襲，撤銷碩士論文。

台大傍晚也表示，教務處於10月4日接獲具名檢舉函，檢舉人提出鄭文燦碩士論文涉及抄襲，教務處在審查必要條件後，依「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」確認受理；並依規定交由原屬學院「社會科學院」成立審定委員會審定，社科院也依據處理要點規定，組成審定委員會，依照學術倫理調查處理程序辦理審定作業。

台大表示，社科院完成審定作業後，已將審定報告書及會議紀錄送交教務處核定，經教務處確認審定會的成立及審議過程，以及審定書的報告內容，教務處同意審定書的報告內容及建議。台大已將調查結果通知檢舉人、被檢舉人及函報教育部。

台大也重申，學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大堅持此一標準，不會含糊以對，以維護立校近百年的學術名譽。

台大 鄭文燦 論文抄襲

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