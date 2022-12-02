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論文門延燒！蔡適應博士論文涉抄襲 台北大學審查3個月寄出審定結果

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
台北大學歷經三月審查蔡適應論文於今日完成，並以掛號寄交當事人。圖／國立台北大學提供
台北大學歷經三月審查蔡適應論文於今日完成，並以掛號寄交當事人。圖／國立台北大學提供

民進黨立委蔡適應此次參選基隆市長，國民黨陣營認為其博士論文涉及抄襲，國立台北大學歷經三月審查今完成，表示為尊重當事人隱私，於今日下午以掛號寄交當事人。

台北大學表示，有關蔡適應於台北大學都市計劃研究所博士論文涉抄襲1案，經該所依據「國立台北大學碩、博士學位論文違反學術倫理案件處理辦法」相關規定，於受理檢舉案件後，成立審定委員會，並邀校外專業領域公正學者參與審查。

台北大學指出，審定委員會就本案於12月2日完成審定，並於同日由本校教務處另以掛號書面通知檢舉人與被檢舉人有關處理之結果。

蔡適應 抄襲 台北大學

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