聽新聞
test
0:00 / 0:00
論文門延燒！蔡適應博士論文涉抄襲 台北大學審查3個月寄出審定結果
民進黨立委蔡適應此次參選基隆市長，國民黨陣營認為其博士論文涉及抄襲，國立台北大學歷經三月審查今完成，表示為尊重當事人隱私，於今日下午以掛號寄交當事人。
台北大學表示，有關蔡適應於台北大學都市計劃研究所博士論文涉抄襲1案，經該所依據「國立台北大學碩、博士學位論文違反學術倫理案件處理辦法」相關規定，於受理檢舉案件後，成立審定委員會，並邀校外專業領域公正學者參與審查。
台北大學指出，審定委員會就本案於12月2日完成審定，並於同日由本校教務處另以掛號書面通知檢舉人與被檢舉人有關處理之結果。
延伸閱讀
▪【選戰數據】政黨版圖變化、地方勢力消長 看圖表迅速掌握新局
▪【選後分析】勝選關鍵為何？敗選戰犯是誰？看選戰門道
▪【當選名單】新秀竄出、老將穩住 直轄市、縣市議員出爐
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言