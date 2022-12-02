花蓮高寮、崙天大橋震垮 花蓮縣府施作臨時便道
0918地震震垮花蓮南區高寮、崙天兩座大橋，造成玉里鎮河東地區數千民眾出入極度不便。縣府在汛期結束、天候穩定後，近日已進場施作溪底便道，崙天大橋便道預定月底完工，高寮大橋便道則在下月中旬前完成，在橋梁重建期間提供臨時通行。
縣府建設處指出，經評估地質及河道流路及寬度，規畫高寮大橋施作10公尺長型鋼便橋1座、30公尺長型鋼便橋2座，崙天大橋則採用10公尺長涵管便橋及20公尺長涵管便橋各1座，便道寬度6公尺，溪底將鋪設混凝土作為臨時路面。
其中，高寮大橋便道因型鋼尺寸較大，必須向外縣市的鋼構廠訂料，又因目前市面鋼料需求大，待料期間較長，預計明年1月中旬前完工，崙天大橋便道則可在月底完成供民眾通行。
建設處表示，每年5月至11月是汛期，天候不穩定，民眾通行溪底便道除了有安全疑慮，也因河道流路變化大且河面寬闊，施工不易，因此在汛期結束立即進場施作臨時便道。因玉里鎮、富里鄉公所的災害準備金已用完，由縣府協助施工，兩鄉鎮公所則負責後續安全管制及設施管理，夜間、颱風、大雨等情形禁止通行。
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