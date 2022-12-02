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鄭文燦：大選檢討小組即刻運作 傾聽民意贏回人民支持

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
桃園市長、民進黨大選檢討小組召集人鄭文燦。本報系資料照
桃園市長、民進黨大選檢討小組召集人鄭文燦。本報系資料照

民進黨為檢討本次九合一大選過程中各項問題，30日中常會成立「2022大選檢討小組」，召集人、桃園市長鄭文燦今天表示，會從各領域面向積極檢討、虛心傾聽民意，力求在最短的時間內盤點需改進事項，並立即調整改進，重拾人民信任，穩住國家方向。

鄭文燦指出，目前檢討小組已規畫針對縣市黨部、輔選團隊、社會力展開座談對話，廣納意見，進行檢討，作為後續執政與黨務改革的參考。此外，中央黨部也將針對不同群體進行廣泛社會對話，收集意見，並提出檢討報告。

鄭文燦說，檢討反省並無上限，從提名、輔選、政策主張到執政表現，都可以檢討，都要從人民的角度，找出沒有投票或是沒有投給民進黨的理由，誠懇面對敗選原因，做出調整，改正錯誤，民進黨才有再起的機會。尤其是選票所表達的意義，所要傳達的聲音，不只是要正確解讀，也要正確回應。

鄭文燦說，檢討小組也會儘速提出檢討反省與未來改革方向的報告，提供未來黨務與執政團隊參考。在面對瞬息萬變的時局之中，不僅考驗著政府治理的能力，更考驗著民進黨在黨務、選務檢討改革上的應變處理能力。能夠沉潛、虛心受教的政黨，才能獲得人民的信任，面對民意透過選票的鞭策，民進黨必定積極面對問題、團結改進、即刻整隊，在檢討之中深切謙卑反省，在改進之中廣納各界建議，在團結之中贏回台灣人民的信任。

民進黨 鄭文燦 論文抄襲

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