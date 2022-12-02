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論文抄襲！鄭文燦：出席學倫會已致歉 願意再一次致歉

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦上午沒說明是否被台大撤銷論文，市政府新聞處下午聲明還沒有收到台大的調查報告。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦上午沒說明是否被台大撤銷論文，市政府新聞處下午聲明還沒有收到台大的調查報告。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天下午5點10分過後發聲明表示，接獲台大通知，針對他在2011年台大國發所碩士在職專班碩士論文檢舉案，經過台大社科院學倫會審議，以嚴謹學術論文規範認定有涉及抄襲，撤銷碩士論文。

鄭文燦發表以下看法：

一、基於對於中國民主化議題的關心，本人就讀台大國發所碩士在職專班時，選定的論文主題為中國大陸的基層民主的演變（2011年完成）。因為當時的時空條件，無法進行實證研究，故以文獻分析法進行，先後參考包括書籍、期刊、網路文獻超過百餘種，本人論文寫作引述廣泛，未抄襲單一論文，也沒有抄襲的動機。

二、本人的碩士論文寫作係先完成本論文草稿，再進行論文引述來源的註腳，因為參考資料較多、核對時間不足、部分書籍論文未在手上，因此，學倫會採用最新相似性比對軟體結果，發現本人2011年碩士論文沒有註明來源出處的段落。

三、本人出席台大社科院學倫會時表示，國發所當時並未規定要使用相似性比對軟體，在繳交論文時，三位口試委員針對問題意識、研究方法及研究結論，審查通過本人論文，本人碩士論文主要是以政治學的系統論研究中國基層民主化（農村村自治及城市居民委員會），無法導向民主轉型，中國基層選舉在1987年後是兼具參與及社會控制雙重面向。而台大社科院學倫會以現在相似性比對軟體，重新檢視本人2011年的論文，發現有未註明出處的論文來源，本人在會中表示，本人碩士論文具有見解的原創性，也通過了口試委員的審查，但部分內容未引述出處，係因論文寫作過程的疏忽，若當時國發所有相似性軟體比對的要求，本人也會發現未列出的參考論文，也把內容出處全部以註腳的方式列出。本人出席學倫會時，對於這樣的瑕疵也表示了歉意，但確實沒有故意或是抄襲的意圖，也無關本人碩士論文的原創性結論。

四、台大社科院學倫會撤銷本人台大國發所碩士論文，本人基於熱愛、尊重母校台大，雖然有所遺憾，我願意坦然面對現在以嚴謹的學術規範的審定結果。我出席學倫會說明時，已經針對論文引述的瑕疵說明原因並且致歉，現在重審論文結果出來，我願意再一次致歉。

五、本人於大學及研究所均就讀台大，進入職場後，再報考台大國家發展研究所碩士在職專班就讀，目的在於擴展個人視野，這個初衷並無改變，本人還是要深深感謝台大國發所各課程的授課及論文指導教授。

媒體最後問鄭文燦是否收到臺大學倫會的論文調查報告，鄭文燦沒有回答只說「好、好」就轉身離開。記者鄭國樑／翻攝
媒體最後問鄭文燦是否收到臺大學倫會的論文調查報告，鄭文燦沒有回答只說「好、好」就轉身離開。記者鄭國樑／翻攝

台大 鄭文燦

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