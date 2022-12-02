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鄭文燦論文被指涉嫌抄襲 「口試委員」林佳龍這樣說

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鄭文燦論文被指抄襲 「口試委員」林佳龍發聲： 不會對資料來源逐一比對

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
桃園市長鄭文燦（左）、前交通部長林佳龍（中）。報系資料照／記者曾增勳攝影
桃園市長鄭文燦（左）、前交通部長林佳龍（中）。報系資料照／記者曾增勳攝影

桃園市長鄭文燦今年10月遭新黨桃園市議員候選人游智彬等人，檢舉其台大國發所碩士論文疑似涉嫌抄襲，擔任口試論文審查委員的林佳龍，今透過辦公室表示，外部口試委員多研究主題、提出建議等，並不會對資料來源逐一比對。

台大今證實校內已經完成調查鄭文燦論文案，但未證實結果。由於林佳龍擔任口試委員，林佳龍辦公室今表示，林佳龍非任教職期間，因有博士及助理教授資格，擔任過許多大學研究生的外部口試委員。比對研究生論文是指導教授及系所工作，外部口試委員多從研究主題、問題意識、方法論、發現、結論，提出挑戰及建議，倘若無重大研究方法的謬誤，並不會對資料來源逐一比對。

林佳龍辦公室表示，涉及個人學術倫理及規範的問題，應回歸既有機制釐清及處理。

林佳龍 台大 鄭文燦

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