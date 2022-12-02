傳鄭文燦已收論文審查結果 游智彬：仍未收到不知結果

本屆中壢區市議員候選人游智彬及新黨發言人陳麗玲日前爆料，桃園市長鄭文燦台大的碩士論文涉嫌抄襲，並在10月初將證據提交給台大學倫會審查，昨台大審定結果出爐，有媒體報導，鄭文燦已收到調查結果將被撤銷學位，不過記者下午致電游智彬詢問，他仍強調尚未收到來文，因此對於媒體所報導的撤銷學位不知曉，無法回應。

游智彬今中午表示，原定下周一可至校親自領取，不過校方說需跑完流程並郵寄；稍早有媒體爆料鄭文燦已獲得結果將被撤銷學位，記者再次致電詢問游智彬，他在強調尚未收到台大來文，因此須等到拿到結果後，才能對外向大家報告，對於現在報導內容，不知曉無法告知。

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