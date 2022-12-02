今年度國營事業預算今三讀 邱臣遠：立院應善盡責任

立法院今上午通過今年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分三讀，國營事業預算和基金規模加總合計新台幣5兆餘元。台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠說，立院應盡責並即時審查，督促政府嚴守財政紀律。

邱臣遠指出，眼下台灣社會萬物皆漲，僅有薪水沒漲，國營事業應推動重大投資計畫並穩定公營事業油、電、糖、水等民生物價，促進經濟發展，減緩社會通貨膨脹。

今邱臣遠代表台灣民眾黨團做表決前發言，他提出去年12月23日游院長召開的朝野協商結論，建議未來安排中央政府總預算案審查日程時，應先進行相關協商，再納入審查日程草案，以確定合理時程，供各黨團遵循。

邱臣遠認為，過去政府許多計畫與預算都是先斬後奏，立法院應善盡監督政府及審查預算責任，合理並提早通過審查，才能督促政府堅守財政紀律。審查重點包括媒體政策及業務宣導費，產業五缺（淨零碳排轉型、毒品防制、新冠肺炎疫苗接種受害救濟、勞保年金改革進度邁入高齡化社會長照改善計畫、補充看護工人力留用）等。

邱臣遠表示，國營事業負有配合政府政策推動重大投資計畫，應協助促進經濟發展及物價穩定的重責大任。 立法院院會今天處理111年中央政府總預算案各附屬單位預算及綜計表保留部分，議事人員在院會開始前將資料擺放在各委員桌上。 記者余承翰／攝影 立法院院會今天處理111年中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表，經表決後立法院長游錫堃敲槌宣布三讀通過。 記者余承翰／攝影 立法院今上午通過今年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分三讀，國營事業預算和基金規模加總合計新台幣5兆餘元。台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠今說，立院應盡責並即時審查，督促政府嚴守財政紀律。 圖/邱臣遠國會辦公室提供

商品推薦