立法院今三讀通過 今年度國營事業預算規模5兆餘元

立法院會今天三讀通過今年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分，也就是國營事業預算和基金，規模加總合計新台幣5兆餘元。其中，營業總收入原列2兆5359億3185萬2000元，增列20億3944萬3000元。作業基金部分，原列收入1兆9885億3310萬9000元，增列59億7422萬元。

行政院所編今年度國營事業預算，重點事項包括擴大公共投資、振興國內經濟、加速產業發展綠電即再生能源、強化供電韌性、維持物價與金融穩定、完善交通建設等。

立法院會今討論今年度國營事業預算跟基金時，除保留的33個項目，交付院會表決外，其餘按照各委員會審查決議跟協商結論通過，過程平順。

為培養企業經營人才，並提高經營效率，善盡公股企業政策責任，國民黨立院黨團提案要求國營事業、政府主導的公股公司，自明年起政府派任董事長、總經理、執行長，初任者年齡不得逾65歲，續任者如已經逾65歲每年須報經行政院核准，惟最高不得超過70歲，但院會表決，贊成者少數，不通過。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠批評，今年度國營事業預算跟基金，拖到今年剩不到一個月才通過三讀，呼籲未來審查國營預算跟基金時，時程能夠提前，不要拖到當年都快結束才三讀通過。

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