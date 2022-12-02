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睽違16年訪台 不甩中國「譴責」英議員：台灣有朋友

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
英國下議院外交委員會主席柯恩詩 (Alicia Kearns圖中)今在外交部受訪時表示，應確保台灣主權能延續、確保台灣在國際上受尊重。圖／翻攝自外交部直播頻道
英國下議院外交委員會主席柯恩詩 (Alicia Kearns圖中)今在外交部受訪時表示，應確保台灣主權能延續、確保台灣在國際上受尊重。圖／翻攝自外交部直播頻道

英國國會下議院訪問團睽違16年來台訪問，中國駐英大使館發聲明譴責英國是「粗暴干涉內政」。英國下議院外交委員會主席柯恩詩 (Alicia Kearns)今在外交部受訪時表示，對於中國的批評感到失望且難以置信。

柯恩詩也稱，英國會持續支持民主盟友，確保台灣主權能延續、確保台灣在國際上受尊重，「台灣是有朋友的」，應盡所有可能，避免台海發生衝突。

外交部今舉行英國國會下議院外交委員會訪問團記者會，由柯恩詩、下議員伯恩 (Liam Byrne)、下議員麥克唐納 (Stewart Malcolm McDonald)、下議員史密斯 (Royston Smith)及下議員奎爾 (Neil Coyle)等人出席。

柯恩詩表示，這次是英國國會16年來再度來到台灣，很高興和台灣各部會對話，這次談到了雙方共同的憂慮與合作面向，台灣是英國在印太地區的重要夥伴，回英國後也會督促政府，問政府對於印太地區的規畫及作為。

被問到兩岸情勢升高，英國在國防上會如何和台灣合作，柯恩詩指出，英國支持民主盟友，對於面臨共同威脅，她認為要做嚇阻、威嚇這些可能威脅的工作，包括台灣受到嚴重的網路攻擊、假訊息攻勢和傳統軍事衝突等，會持續和台灣討論怎樣合作更能有效嚇阻威脅，保護並維持現狀。

有記者問，若兩岸開戰，英國會如何幫助台灣？柯恩詩表示，「台灣很重要(Taiwan matters)」，應幫助台灣避免衝突發生，確保台灣在國際上受尊重、確保台灣主權能持續，讓台海能擁有和平，讓熱愛自由民主人民能維持生活方式。

柯恩詩強調，台灣在世界貿易中有重要角色，台灣半導體對全球經濟至關重要 ，國際社會要準備好支持民主國家，面對威權國家威脅，應讓台灣知道「台灣有朋友」、「台灣不是孤單的」，盡所有可能避免衝突發生。

而對於在英國的中國大使館對訪團發出譴責，柯恩詩也回應，中國大使並沒有在這次出訪過程中與訪團聯繫，但如果中國大使真的對此批評，她感到失望且難以置信。因為國際間對話很重要，且中國自己也相信保持對話的重要性，中國政府不應對英國議員有限制，與所有夥伴進行對話以避免誤判，對維護世界各地的穩定只會有幫助，這是共同目標。

談及英、中關係，柯恩詩指出，英國會務實面對對中關係，會和中國維持貿易、不斷絕往來，但也要跟中方透過對話、劃清底線，例如她不能接受中國的軍警非法對待抗議的民眾，或任何暴力打壓，另外，經濟上也以多角化各國經營關係增強經濟韌性，例如跟台灣的許多在風電、半導體、生醫等都有合作契機。

柯恩詩表示，維持貿易同時，也應譴責中國在人權上不好的作為，英國國會是獨立自主，會以檢視的角色，檢視英國政府政策。

英國 議員

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