論文有無涉抄襲？鄭文燦受訪聽到這一題做出的反應
桃園市長鄭文燦今天參加中華郵政物流園區落成典禮，受訪的時候媒體問外傳台大學倫會審查他的碩士論文結果已經出爐，鄭文燦沒回答問題就轉身離開，幕僚人員隨即媒體說「好」、「謝謝、謝謝」。
桃園市長、議員選舉期間，新黨市議員候選人游智彬向台大檢舉鄭文燦碩士論文涉嫌抄襲，指導教授與林智堅一樣都是陳明通，口試委員為林佳龍、周繼祥。據指出鄭文燦還沒收到台大學倫會對論文審查的書面結論，不過鄭文燦聽媒體問，轉身就離開，一般認為學倫會的結論不利鄭文燦。
鄭文燦離開中華郵政物流園區以後，桃園市政府新聞處也在11點11分媒體群組裡，通知市長11點30分原訂出席教育局與台灣多地區青少年交換委員會（TRYEX）的國際扶輪3501、3502地區簽訂教育合作備忘錄簽約儀式，因行程調整，改由李憲明副市長代表出席。
到了中午12點15分，學務處再通知市長原訂出席下午1點30 分「八德區溪濱公園北區開園典禮視察」，也因行程調整，改由李憲明副市長代表出席，也等於鄭文燦臨時取消今天中華郵政物流園區以後的所有公開行程。
游智彬在選舉期間開記者會，指鄭文燦於台大國發所撰寫的碩士論文「中國基層選舉演變之分析─尋找民主發展的動力」，陳明通為指導教授，他經過重查比對之後相似度高達30.27％，因此具名向台大檢舉。游智彬和律師陳麗玲今天向台大查證審查結論，台大並沒有說明，只表示下周一會把相關資料寄給檢舉人游智彬。
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