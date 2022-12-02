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論文有無涉抄襲？鄭文燦受訪聽到這一題做出的反應

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦回答媒體民進黨檢討小組作業等問題，不答台大審查他的論文結果。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦回答媒體民進黨檢討小組作業等問題，不答台大審查他的論文結果。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天參加中華郵政物流園區落成典禮，受訪的時候媒體問外傳台大學倫會審查他的碩士論文結果已經出爐，鄭文燦沒回答問題就轉身離開，幕僚人員隨即媒體說「好」、「謝謝、謝謝」。

桃園市長、議員選舉期間，新黨市議員候選人游智彬向台大檢舉鄭文燦碩士論文涉嫌抄襲，指導教授與林智堅一樣都是陳明通，口試委員為林佳龍、周繼祥。據指出鄭文燦還沒收到台大學倫會對論文審查的書面結論，不過鄭文燦聽媒體問，轉身就離開，一般認為學倫會的結論不利鄭文燦。

鄭文燦離開中華郵政物流園區以後，桃園市政府新聞處也在11點11分媒體群組裡，通知市長11點30分原訂出席教育局與台灣多地區青少年交換委員會（TRYEX）的國際扶輪3501、3502地區簽訂教育合作備忘錄簽約儀式，因行程調整，改由李憲明副市長代表出席。

到了中午12點15分，學務處再通知市長原訂出席下午1點30 分「八德區溪濱公園北區開園典禮視察」，也因行程調整，改由李憲明副市長代表出席，也等於鄭文燦臨時取消今天中華郵政物流園區以後的所有公開行程。

游智彬在選舉期間開記者會，指鄭文燦於台大國發所撰寫的碩士論文「中國基層選舉演變之分析─尋找民主發展的動力」，陳明通為指導教授，他經過重查比對之後相似度高達30.27％，因此具名向台大檢舉。游智彬和律師陳麗玲今天向台大查證審查結論，台大並沒有說明，只表示下周一會把相關資料寄給檢舉人游智彬。

鄭文燦 台大 桃園市長

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九合一選舉民進黨大敗，蔡英文總統請辭黨主席，1月中將進行補選，據了解，桃園市長鄭文燦尋求與英系合作，希望角逐黨主席。但他10月間遭新黨檢舉其台大國發所論文也涉抄襲。台大今天證實，校內已經完成調查，但不會將結果對外說明。據悉台大下周一（12月5日）會將結果寄給兩位檢舉人。消息傳出後，也為鄭文燦角逐黨主席之路投下變數。 新黨昨天「突襲」桃園市長鄭文燦台大國發所碩士論文，綠營雖未措手不及，卻不得不提防「討厭民進黨」氣氛持續蔓延，危及市長參選人鄭運鵬選情。鄭文燦論文爭議一時不會有定論，鄭運鵬卻先被抓到小辮子，回應媒體「鄭文燦是天才兒童」的一番話，馬上挨批荒腔走板又離題，雖然應該是想強調「鄭文燦寫論文無需抄襲」，但已覆水難收。

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