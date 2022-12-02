鄭文燦台大論文結果出爐 游智彬未能親自領取批效率差

檢舉人、本屆中壢區市議員候選人游智彬及新黨發言人陳麗玲日前爆料，桃園市長鄭文燦台大的碩士論文涉嫌抄襲，並在10月初將證據提交給台大學倫會審查，昨台大審定結果已出爐，不過游智彬尚未收到結果，游致電台大詢問可否親自前往領取，遭要跑完流程回絕，因此周一才會寄出，游也批「台大行政效率有這麼差嗎」，不過證據詳實，大家可以拭目以待。

游智彬日前召開記者會表示，直指鄭文燦於台大國發所撰寫的碩士論文《中國基層選舉演變之分析─尋找民主發展的動力》，並由國安局長陳明通作為指導教授，口試委員為林佳龍，經過重查比對後相似度高達30.27％，對此具名向台大檢舉。

台大也已完成審查，不過游智彬表示尚未收到台大來文，游說，稍早有打電話去台大問今天中午能不能親自去領取，不過對方回應需跑完流程，改下周一再拿，不過仍不能親自領取需走完流程寄掛號。

游智彬批，不知道台大在幹嘛，行政效率有這麼差嗎？都已經有結果了，為什麼不能親自領取。游強調，不過他們提供的證據詳實，可以請大家拭目以待。

陳麗玲也回應說，台大先前有同意親自領取，卻又改周一才寄出，致電台大教務處結果，對方也閉口不談未回答。

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