敗選後首次立院黨團會議 柯建銘：不用喪志、捲土重來

民進黨九合一選舉慘敗，蔡英文總統請辭黨主席職務，日前中常會推舉高雄市長陳其邁代理黨主席，預計明年農曆年前完成黨魁補選。面對近期黨主席補選人選傳聞不斷，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，這場選舉我們都是戰犯，黨內要提出檢討報告，但民進黨不用喪志，包羞忍恥、捲土重來。

柯建銘指出，他的想法已經講得很清楚，我們都是戰犯、檢討反省，中央黨部已經開始相關作業，陳其邁也代理主席、要提出檢討報告，按照程序走下去，每個黨團成員都走過選舉，清楚要怎麼迎向未來。

至於黨主席人選問題，柯建銘說，黨團會議不會談到黨務，但相信大家坐下來談，很快就會有共識。

民進黨立委張宏陸也說，黨主席要透過選舉產生，任何黨員有意願都可以登記參選，由於下任黨主席要對2024總統和立委選舉負很大的責任，不是只想要黨主席的權利，賴清德跟鄭文燦都是不錯人選，但兩人都還沒說要參選。

民進黨立委高嘉瑜近期提出建言並揪戰犯，引發黨內不滿，民進黨團今天舉行選後首次黨團會議，高嘉瑜有出席會議，高嘉瑜會後快閃離開；媒體詢問黨團會議是否有人談到高嘉瑜，柯建銘說沒有。

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