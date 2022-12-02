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鄭文燦論文門結果 游智彬：台大說不能領、下週一寄出

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
曾代表新黨參選桃園市議員的游智彬檢舉桃園市長鄭文燦的台大碩士論文涉嫌抄襲。本報資料照片
曾代表新黨參選桃園市議員的游智彬檢舉桃園市長鄭文燦的台大碩士論文涉嫌抄襲。本報資料照片

新黨發言人陳麗玲與曾代表新黨參選桃園市議員的游智彬等人日前指控桃園市長鄭文燦台大碩士論文涉嫌抄襲，10月初向台大檢舉鄭文燦違反學術倫理，要求校方徹查。游智彬表示，致電台大，確認調查結果已出爐，但經他詢問，台大說不能親自去領，要等下週一以掛號信寄給他。

游智彬表示，先是問台大今天可否去領結果，但台大一開始說流程還沒跑完，答應他下週一可去領件，但當他再次詢問時，台大卻又說依照行政流程，不能去領，必須下週一以掛號信寄出。

游智彬表示，不能理解台大「在幹嘛」、「行政效率這麼差？」，就請大家拭目以待，他認為檢舉的證據很充分。

新黨發言人陳麗玲表示，還未收到結果，而新黨有向台大校方詢問，但校方說，要到下週一才會將結果以信件寄出。陳麗玲表示，曾向校方表示能否直接親自去領調查結果，但校方說不行，只能下週一寄出，她認為「可能要等週二收到」，才能知道結果。

台大 新黨 游智彬 鄭文燦

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九合一選舉民進黨大敗，蔡英文總統請辭黨主席，1月中將進行補選，據了解，桃園市長鄭文燦尋求與英系合作，希望角逐黨主席。但他10月間遭新黨檢舉其台大國發所論文也涉抄襲。台大今天證實，校內已經完成調查，但不會將結果對外說明。據悉台大下周一（12月5日）會將結果寄給兩位檢舉人。消息傳出後，也為鄭文燦角逐黨主席之路投下變數。 新黨昨天「突襲」桃園市長鄭文燦台大國發所碩士論文，綠營雖未措手不及，卻不得不提防「討厭民進黨」氣氛持續蔓延，危及市長參選人鄭運鵬選情。鄭文燦論文爭議一時不會有定論，鄭運鵬卻先被抓到小辮子，回應媒體「鄭文燦是天才兒童」的一番話，馬上挨批荒腔走板又離題，雖然應該是想強調「鄭文燦寫論文無需抄襲」，但已覆水難收。

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