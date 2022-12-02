鄭文燦論文門結果 游智彬：台大說不能領、下週一寄出

新黨發言人陳麗玲與曾代表新黨參選桃園市議員的游智彬等人日前指控桃園市長鄭文燦的台大碩士論文涉嫌抄襲，10月初向台大檢舉鄭文燦違反學術倫理，要求校方徹查。游智彬表示，致電台大，確認調查結果已出爐，但經他詢問，台大說不能親自去領，要等下週一以掛號信寄給他。

游智彬表示，先是問台大今天可否去領結果，但台大一開始說流程還沒跑完，答應他下週一可去領件，但當他再次詢問時，台大卻又說依照行政流程，不能去領，必須下週一以掛號信寄出。

游智彬表示，不能理解台大「在幹嘛」、「行政效率這麼差？」，就請大家拭目以待，他認為檢舉的證據很充分。

新黨發言人陳麗玲表示，還未收到結果，而新黨有向台大校方詢問，但校方說，要到下週一才會將結果以信件寄出。陳麗玲表示，曾向校方表示能否直接親自去領調查結果，但校方說不行，只能下週一寄出，她認為「可能要等週二收到」，才能知道結果。

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