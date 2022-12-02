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台塑越鋼廠汙染求償案 立委聲援盼司法救濟

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
時代力量立委邱顯智（後左）上午與監督台塑越鋼聯盟舉行記者會，呼籲政府應降低或排除司法救濟障礙，讓受害者能夠在台灣獲得司法救濟。記者曾吉松／攝影
時代力量立委邱顯智（後左）上午與監督台塑越鋼聯盟舉行記者會，呼籲政府應降低或排除司法救濟障礙，讓受害者能夠在台灣獲得司法救濟。記者曾吉松／攝影

台塑集團在越南的河靜鋼鐵廠被控2016年製造海洋汙染，7874餘名越籍人士在台求償，但遭法院以無管轄權為由裁定駁回。時代力量立委邱顯智上午與監督台塑越鋼聯盟舉行記者會，呼籲政府應降低或排除司法救濟障礙，讓受害者能夠在台灣獲得司法救濟。

時代力量立委邱顯智（左）上午舉行記者會，呼籲政府應降低或排除司法救濟障礙，讓受害者能夠在台灣獲得司法救濟。記者曾吉松／攝影
時代力量立委邱顯智（左）上午舉行記者會，呼籲政府應降低或排除司法救濟障礙，讓受害者能夠在台灣獲得司法救濟。記者曾吉松／攝影

司法 時代力量 海洋汙染

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