台塑越鋼廠汙染求償案 立委聲援盼司法救濟

台塑集團在越南的河靜鋼鐵廠被控2016年製造海洋汙染，7874餘名越籍人士在台求償，但遭法院以無管轄權為由裁定駁回。時代力量立委邱顯智上午與監督台塑越鋼聯盟舉行記者會，呼籲政府應降低或排除司法救濟障礙，讓受害者能夠在台灣獲得司法救濟。 時代力量立委邱顯智（左）上午舉行記者會，呼籲政府應降低或排除司法救濟障礙，讓受害者能夠在台灣獲得司法救濟。記者曾吉松／攝影

商品推薦