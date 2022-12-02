陳明通指導！鄭文燦論文遭檢舉抄襲 台大證實已完成調查程序

桃園市長鄭文燦今年10月遭新黨桃園市議員候選人游智彬等人，檢舉其台大國發所碩士論文疑似涉嫌抄襲，經比對後相似度達30.27％。台大今天證實，校內已經完成調查，但對於結果並未證實。據悉，鄭文燦的碩士論文指導教授為陳明通，口試委員為林佳龍、周繼祥。

本屆桃園市中壢區議員候選人游智彬日前召開記者會表示，直指鄭文燦於台大國發所撰寫的碩士論文《中國基層選舉演變之分析─尋找民主發展的動力》，並由陳明通作為指導教授，經過重查比對之後相似度高達30.27％，對此具名向台大檢舉。

台大對此證實，目前已經完成調查，但不會將結果對外說明。據了解，台大已將結果函復給檢舉人游智彬，但游智彬則表示，今天都還沒收到台大來文。

至於媒體人黃揚明在臉書爆料「鄭文燦台大國發所碩士學位遭撤銷，陳明通終身不聘用」。據了解，陳明通人事還在調查中。

鄭文燦上午被媒體堵訪問及論文審議結果時掉頭就走，取消接下來第二個公開行程。

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