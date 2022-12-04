高嘉瑜、何志偉同是天涯淪落人？鄭村棋：2人不同

mage source：FB/何志偉

文/朱涵瑜

九合一大選開票日當天，民進黨立委何志偉在節目上落淚，痛批陳時中團隊「黑道進決策圈」，立即掀起風波。不僅有綠營支持者罵批何志偉，希望民進黨能懲處他；同時也傳出九合一選舉大敗之後，蔡英文總統28日中午邀請陳時中競選團隊在官邸餐敘，便當會成了指責何志偉的「批鬥大會」。

對此，何志偉出面受訪表示，「當在討論大是大非、要努力找回理想與價值時，回應這些幻想文枝微末節，會對不起支持者。」但這些喊話、回應，外人不難發現似乎有端倪。近期黨內與支持者檢討何志偉的熱度不低，從網路聲量、網路熱門關鍵字觀察，何志偉熱議話題都與「黑道」事件脫不了關係，此風波是否會影響到何志偉2024年的立委選舉？台大政治系教授左正東認為何志偉有一定支持群眾，在民進黨屬於相對溫和，或許現在飽受批評，但不會影響到何志偉2024年的立委選舉之路，左正東進一步指出，何志偉與高嘉瑜代表「黨內多元聲音」的現象，民進黨對於兩人的處理、處置方式，將會攸關民進黨朝向更多元包容的方向，或是越走越窄。

黑道事件熱度不減！「黑道、敗類、黃承國、洪耀福」登何志偉熱門關鍵字

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/11/26～2022/11/29）整理分析，何志偉近日網路熱門關鍵字最大筆為「黑道」。何志偉身為民進黨台北市長候選人陳時中競選辦公室副主委，面對選舉結果，開票日直接公開點名「黑道在核心決策圈，難怪選情核爆」，引爆黑道話題，使得何志偉網路討論度連續數日居高不下，同時也讓英系要角洪耀福氣得在臉書開地圖砲，嗆何志偉「你才是敗類」。因此，「洪耀福、洪耀南、黃承國」三人的名字皆登上何志偉的熱門關鍵字排行榜。另外，該議題的相關字詞，包括負責、敗類、敗給小圈圈等等，同樣都是何志偉的相關熱門關鍵字。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

砲轟黨內影響2024選立委？鄭村棋：何志偉有實力 不然哪敢輕易發言

社運人士、學者鄭村棋認為，雖然黑道事件言論引起軒然大波，但不影響何志偉2024參選立委之路。鄭村棋分析，何志偉的基層服務、陳情案件都處理得不錯，再加上他的家族在士林區、大同區長期經營，具有支持度和聲望，即使真的被開除黨籍，何志偉脫黨參選都不見得會輸，「他有實力，不然哪敢輕易發言」。鄭村棋表示，依目前情況而言，其實是民進黨比較需要何志偉，而非何志偉比較需要民進黨。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/07/01～2022/11/29）統計調查，何志偉從7月初選戰正式開打之後，近5個月的網路聲量最高峰落在11月26日，當天何志偉於政論節目上落淚，並直指敗選原因「黑道進入核心決策圈」，該話題單日飆出2萬5,596筆聲量，直至隔日仍有近8千筆網路討論。

聲量第二波高峰為11月17日，何志偉爆料高虹安男友Jack已經出國兩週，外界揣測可能是避風頭，但高虹安辦公室立即發出聲明，強調Jack人還在國內，當日聲量達7,076筆。

而近期何志偉與陳時中選情議題，除了「黑道」事件，同樣引起外界關注的還有「丟棄陳時中畫像」一事。10月26日事件爆發，網路討論共有5,255筆。何志偉親上火線說明，並說「選舉到鬼故事特別多」。即時出面澄清，但何志偉與陳時中團隊意見不相同的傳言說法，似乎也開始被討論。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統



開除何志偉黨籍? 鄭村棋：民進黨比較需要何志偉立委



何志偉的網路討論熱度、網路聲量高峰幾乎都與選舉、陳時中、黑道話題有關，民進黨在敗選之後，是否會懲處何志偉？甚至開除黨籍？社運人士、學者鄭村棋分析，民進黨不可能公開檢討，也不會開除何志偉黨籍，28日蔡英文總統在官邸召開的便當會，某種程度就是「間接警告何志偉」。鄭村棋指出，何志偉有可議之處，但他提出的重要問題，綠營必須正視才能徹底檢討、解決。但目前民進黨的檢討方式，不是開大門走大路，而是找戰犯，找目標發洩怒氣，轉移焦點而已。

「高嘉瑜選前預言一屍五命 何志偉選後馬後砲」 鄭村棋：高較具理想性 藍綠支持者都有

對於不少綠營支持者聲討高嘉瑜與和何志偉，批評兩人對於民進黨的選情造成傷害。對此，鄭村棋也提出見解，他表示高嘉瑜和何志偉都被砲轟，但兩個人的狀況其實此太相同。高嘉瑜在選舉前即已經喊出「一屍五命」，敢在九合一大選前發聲當烏鴉，壓力何其之大；而何志偉是在選後才淚訴黑道事件，比較像是「馬後砲」。

再者，以目前狀況來分析，高嘉瑜和何志偉會被檢討，但皆不會影響到2024立委選舉。何志偉地方實力紮根穩固，主要的選民都是綠營支持者，即使平常有所不滿或怨氣，選舉時還是會票投何志偉。但高嘉瑜的情況則不太相同。鄭村棋解釋說明，高嘉瑜2020年第一次參加立委選舉，不僅打敗國民黨候選人李彥秀，拿下第一高票當選，同時也是民進黨首位在港湖區插旗成功的立委。鄭村棋認為高嘉瑜敢言，較具理想性，整體來說，不分黨派顏色都有民眾支持她。

綜觀評估，2022九合一大選後，民進黨選舉結果大敗，支持者士氣大傷，何志偉成了被檢討對象，同時也可能是支持者的宣洩出口。但未來民進黨將會面臨到很大的抉擇，到底要強調鞏固基本支持者，努力維持黨的核心，還是走向更包容不同聲音的路線，恐怕也會牽動2024大選。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月01日至2022年11月29日。

商品推薦