快訊

陳紫渝開放IG帳號！粉絲數一夜暴增十倍 吸5.7萬人追蹤

鄭文燦論文遭檢舉抄襲 台大證實已完成調查程序

禁行44年！北市忠孝西路14日起「這時段」開放機車行駛 其餘時間仍禁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內閣改組？蘇貞昌：立法院會期結束會有確定的結果

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇貞昌受訪時除了說明蔡英文總統和政府過去防疫成果，也肯定鄭文燦在地方的努力。記者鄭國樑／攝影
蘇貞昌受訪時除了說明蔡英文總統和政府過去防疫成果，也肯定鄭文燦在地方的努力。記者鄭國樑／攝影

行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦今天參加中華郵政在桃園市的物流中心落成典禮，聯訪的時候媒體問鄭文燦被視為可以接黨主席或閣揆、賴清德副總統有意角逐黨魁等問題。

蘇貞昌沒有直接回答問題，轉而表示4年前（民進黨）敗選他穿著雨衣站在吉普車上，一條街一條街向支持者致謝、致歉；今年敗選，同樣要對長期以來堅定的支持者，在選情緊繃的情況下還這麼努力支持，一路走來大家這樣支持我們（民進黨），一樣要跟他們致謝、致歉，每一張選票都代表期待，要嚴肅面對仔細檢討，該改的就要改，將來要做到更好。

蘇貞昌說蔡英文總統和他討論過，應該要好好盤點了解各方對政府的期待，要更努力做事情，有些閣員另有生涯規畫和個人因素（離開），給予尊重。中生代有歷練的好人才要好好安排，現在立法院在會期中，等會期結束會有確定的結果再跟大家報告，至於（民進黨）黨部的安排尊重黨的機制。

媒體問面對內閣改組傳言不斷，前立法委員林濁水說蘇貞昌是30年來最穩的閣揆，院長是否認為自己繼續領導行政團隊才能穩定國家的發展？蘇貞昌表示很感謝整個內閣團隊在最困難的情形、疫情中，在蔡總統領導下守住疫情，昨天開始才可以在戶外不用戴口罩。

蘇貞昌表示也要特別感謝這段期間，全體國人同胞團結努力遵守防疫規範，因此現在才能開放國門，讓觀光客進來；他要特別感謝地方政府像鄭文燦政市長，桃園是國門首站，鄭文燦當時從各種最困難的情況下特別力挺防疫，同時穩住地方，這個成績不是簡單的，在全球受衝擊情況下，臺灣能創出11年來最好的經濟成長，也不是一天能做到的，不過還是要努力回應選民的期待，沒有100分的政府，謝謝大家對蔡總統的肯定，對內閣的肯定，內閣要更嚴肅、更務實誠懇做得更好，才是人民對政府的要求。

蘇貞昌表示立法院會期結束後，會有內閣改組結果，到時候再跟大家報告。記者鄭國樑／攝影
蘇貞昌表示立法院會期結束後，會有內閣改組結果，到時候再跟大家報告。記者鄭國樑／攝影

蘇貞昌 鄭文燦 內閣

延伸閱讀

【重磅快評】徐國勇逼宮第一槍？滿朝竟無一個是男兒

民進黨掀內閣改組聲浪 林濁水評蘇貞昌政績交代得過去

【重磅快評】「十問」蘇貞昌 隱忍留任為哪樁？

選後主持院會 蘇揆要各部會首長檢討、修正、盤點

相關新聞

陳明通指導！鄭文燦論文遭檢舉抄襲 台大證實已完成調查程序

桃園市長鄭文燦今年10月遭新黨桃園市議員候選人游智彬等人，檢舉其台大國發所碩士論文疑似涉嫌抄襲，經比對後相似度達30.2...

內閣改組？蘇貞昌：立法院會期結束會有確定的結果

行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦今天參加中華郵政在桃園市的物流中心落成典禮，聯訪的時候媒體問鄭文燦被視為可以接黨主席或閣揆...

台塑越鋼廠汙染求償案 立委聲援盼司法救濟

台塑集團在越南的河靜鋼鐵廠被控2016年製造海洋汙染，7874餘名越籍人士在台求償，但遭法院以無管轄權為由裁定駁回。時代...

英外委會主席：支持台灣以正式會員參與世衛

英國國會下議院外委會主席克恩斯今天表示，此行訪台聚焦民主、韌性及繁榮3大主軸，民主國家此刻應挺身而出，捍衛自由及生活方式...

王鴻薇參選蔣萬安本命區 砲火對準「小英男孩」喊下架民進黨

歷經天人交戰，甫奪台北市議員最高票當選人的國民黨議員王鴻薇宣布投入北市立委第三選區補選，她表示，這一區是蔣萬安本命區，有指標意義，雖然她糾結許久，也知道會背上落跑之名，但這席立委不能丟。她點名對手吳怡農是政二代、黑道傀儡，並高喊「下架蘇貞昌」，展現十足戰力。

內閣在年前將進行改組？蘇真昌鬆口這樣說

內閣是否改組？行政院長蘇貞昌今（2）日鬆口表示，有和蔡總統討論過，要好好地來整個盤點，了解各方對於政府的期待，要更努力來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。