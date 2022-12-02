內閣改組？蘇貞昌：立法院會期結束會有確定的結果
行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦今天參加中華郵政在桃園市的物流中心落成典禮，聯訪的時候媒體問鄭文燦被視為可以接黨主席或閣揆、賴清德副總統有意角逐黨魁等問題。
蘇貞昌沒有直接回答問題，轉而表示4年前（民進黨）敗選他穿著雨衣站在吉普車上，一條街一條街向支持者致謝、致歉；今年敗選，同樣要對長期以來堅定的支持者，在選情緊繃的情況下還這麼努力支持，一路走來大家這樣支持我們（民進黨），一樣要跟他們致謝、致歉，每一張選票都代表期待，要嚴肅面對仔細檢討，該改的就要改，將來要做到更好。
蘇貞昌說蔡英文總統和他討論過，應該要好好盤點了解各方對政府的期待，要更努力做事情，有些閣員另有生涯規畫和個人因素（離開），給予尊重。中生代有歷練的好人才要好好安排，現在立法院在會期中，等會期結束會有確定的結果再跟大家報告，至於（民進黨）黨部的安排尊重黨的機制。
媒體問面對內閣改組傳言不斷，前立法委員林濁水說蘇貞昌是30年來最穩的閣揆，院長是否認為自己繼續領導行政團隊才能穩定國家的發展？蘇貞昌表示很感謝整個內閣團隊在最困難的情形、疫情中，在蔡總統領導下守住疫情，昨天開始才可以在戶外不用戴口罩。
蘇貞昌表示也要特別感謝這段期間，全體國人同胞團結努力遵守防疫規範，因此現在才能開放國門，讓觀光客進來；他要特別感謝地方政府像鄭文燦政市長，桃園是國門首站，鄭文燦當時從各種最困難的情況下特別力挺防疫，同時穩住地方，這個成績不是簡單的，在全球受衝擊情況下，臺灣能創出11年來最好的經濟成長，也不是一天能做到的，不過還是要努力回應選民的期待，沒有100分的政府，謝謝大家對蔡總統的肯定，對內閣的肯定，內閣要更嚴肅、更務實誠懇做得更好，才是人民對政府的要求。
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