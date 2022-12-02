王鴻薇參與立委補選 多位黨籍議員表達支持力挺

台北市議員王鴻薇接受黨中央徵召投入立委補選，消息出來後多位國民黨台北市議員都在第一時間表示支持。台北市議員當選人詹為元說，這不是個容易的決定，希望大家都支持王鴻薇；台北市議員鍾沛君說，她太想看王鴻薇質詢行政院長蘇貞昌，也希望大家一起把王鴻薇送進國會，讓她替更多人服務。

詹為元昨晚在臉書上表示，王鴻薇選立委會面臨「落跑」的責難，他認為這是個人選擇，背負著這樣的責難，可能在選戰的起跑點上就輸給了對手，甚至在選戰打完後，罵名可能持續貼在身上，這樣的決定不是沒有代價的，也不是個容易的決定。

詹為元說，「落跑議員」對觀感當然有影響，但不得不說議員沒當完就選立委的不計其數，有人是自願想選立委，有人是因為黨的需要被徵召不得不選立委，而王鴻薇這次是被徵召，基本上屬於被動狀態，就算主觀意願對立委有興趣，但一開始也的確知道時間點不妥，但在黨中央以勝選與團結為訴求才答應。

詹為元說，民進黨立委王定宇在台南市升格後的第一屆當選了市議員，2010年12月25日才宣布就職，2011年3月初就對外宣布要參與台南市第五選區立委初選。離他當選議員不過兩個多月的時間，而且還不是被徵召，而是「主動請纓」要參選立委初選，請問這算不算落跑？

詹為元說，他不是要互揭傷疤，他尊重當時的王定宇對台南新豐區的願景規劃，同樣的，他也尊重王鴻薇對中山、北松山的規畫想像，就看如何說服選民而已，但與其糾結落跑與否，更重要的是檢視王鴻薇適不適合當立委，而王鴻薇2006年當選議員，時至今日也已經擔任了16年的議員，過去在政論節目與議題上屢有佳作，早已有角逐立委的條件。

鍾沛君在臉書表示，她太想看到王鴻薇在國會質詢蘇貞昌，或是下一任閣揆的頂尖對決，認為帶職參選從來就是假議題，選一個優秀的代議士，才是本質，她支持王鴻薇，「敢戰一代，能戰便戰！」

台北市議員王欣儀在王鴻薇臉書留言，表示感謝她為黨承擔，為了下架民進黨必須徵召有勝選機會的人選，他們都會支持當她的後盾；台北市議員游淑慧也在王鴻薇臉書幽默留言，指對手吳怡農就進總統府當「小英男孩」，注意總統的襪子，和蔡英文總統一起壯闊台灣。