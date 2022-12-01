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功利辦學裁撤獨立研究所 下波滅頂浪潮直指人社院

網媒稱賴清德最晚下周三表態選黨主席 賴辦回應了

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天出席玉山科技協會歲末晚宴，肯定台灣科技業的努力與對台灣的貢獻。記者潘俊宏／攝影
副總統賴清德今天出席玉山科技協會歲末晚宴，肯定台灣科技業的努力與對台灣的貢獻。記者潘俊宏／攝影

「震傳媒」指副總統賴清德將參加民進黨主席補選，並稱「最晚下周三正式表態」。今晚賴清德辦公室表示，並無此事，現階段民進黨上下都在深切反省中，多管道、多面向地傾聽社會各界聲音，「惟有檢討改進各方意見，才能符合人民期待。關於黨主席人選目前沒有其他討論。」

民進黨在九合一選舉大敗，蔡英文總統辭民進黨主席，民進黨中常會昨天通過由英系高雄市長陳其邁代理主席，接下來將辦理黨主席補選。近日桃園市長鄭文燦被爆料日前已經密集與英系成員及正國會龍頭林佳龍會談，盼爭取支持。

外界好奇賴清德態度，不過據了解，賴清德目前未有任何決定。

對於賴清德的動向，黨政人士指出，目前被點名的黨內中生代都很優秀，無論是選戰期間賴大力輔選的新北市長候選人林佳龍，或與賴親近的屏東縣長潘孟安，都與賴有良好互動，各種可能性都尚在評估中。

民進黨 賴清德 蔡英文

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