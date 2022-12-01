李鴻源提六座冰山危機 2024需要能掌舵的「台灣船長」

九合一選舉上周六落幕，外界不斷討論2024總統人選，前內政部長李鴻源今晚在廣播節目中將台灣比喻為鐵達尼，正面臨眼前六座冰山（碳、能源、RCEP、ECFA、國安、財務）已經快要撞上，若不剎車或改變，後果不堪設想。

李鴻源說，台灣應該停止政黨惡鬥，正視台灣問題，才剛選舉完就在討論2024總統，他忍不住嘆「我的天啊」指2024年的總統「知道要接下什麼攤子嗎」，蔡總統任期任剩下一年多，未來要選的總統不是看民調多高，而是看腦袋有沒有東西，否則未來兩、三年台灣就會出現大批的企業出走潮。

李鴻源指，剛落幕的COP27（2022年聯合國氣候變化大會）把全世界五百大二氧化碳排放源找出來，台灣有近十個上榜，比如台中火力發電廠一年排出的二氧化碳量，幾乎等同於紐西蘭一年的排碳量。

李鴻源直言，2025終極廢核「台灣根本上不來」，除了能源問題還有ECFA和RCEP（區域全面經濟夥伴協定）等經濟問題。李指出，RCEP那些國家間互相免稅，台灣貨物進到RCEP就要抽稅，因此台積電到美國設廠，很多企業也慢慢出走。

李鴻源解釋，「因為made in Taiwan等於加稅」用了台電一度電，碳足跡就太高，就會被課碳稅，「世界的遊戲規則已經變了，不是台灣人自己說了算。」 李鴻源認為台灣財務狀況堪憂，過去政府說民間企業很強、有稅收，但世界規則改變，未來幾年台灣企業就會因為成本太高熬不過被迫休息，或想繼續但在這塊土地無法而出走國外，這些企業出走後稅收沒了，政府錢從哪裡來？

李鴻源直言，政府預支未來要用的錢，他在行政院時就知道已經超過舉債上限，「根本不能再借錢了」所以民進黨一直透過前瞻基礎建設條例等，「跳過舉債上限，拚命借錢。」

外傳大陸2026、2027要攻台，李鴻源認為，2024年的總統有沒有能力、膽量和專業在美日中之間談判，讓台灣成為安全之島也很重要。主持人問，台灣和外國談關稅聯盟的可能性，李鴻源說，以前政府手上有台積電、半導體等王牌，現在這些牌慢慢被看透了，「當手上底牌全亮光了，要跟人家打什麼？」李說，台灣就是攤著牌在跟人家打梭哈，「連賭博都不會。」

李鴻源說，以前大家覺得沒關係，因為民間企業強，但這個命題從今年起不存在了，民間企業要和國外企業做生意，必須通過碳揭露報告、ESG報告等，且認證公司全球僅四家，台積電等企業慢慢出走「就是一個sign(徵兆)」，李鴻源指這是台灣逃不掉的未來。

李鴻源呼籲有志在大位的人，與其爭取政權，不如把自己準備好，說服國人以獲得選票，這樣才是正確的民主；李批台灣現在「哪有什麼民主？」民主被媒體、網路帶風向、被政治人物牽著鼻子走；強調2024年當選的總統必須面臨眼前棘手的六座冰山問題，能掌舵帶台灣走出危機的才是人民需要的「台灣船長」。

蔡英文總統。聯合報系資料照

內政部前部長李鴻源（右）今晚接受中廣新聞網「友話直說」主持人羅友志（左）訪問，肯定準桃園市長張善政能力「他應該沒問題」，透露開票隔天一早就接到張電話，他認為張有中央視野但欠缺地方經驗，需要找人彌補這塊，市政才能盡快上軌道。圖／擷取自youtube中廣新聞網「友話直說」直播

商品推薦