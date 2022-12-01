快訊

甫高票當選…台北市議員應曉薇涉賄 檢調搜索約談到案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英國下議院外委會訪團來台 蔡英文總統明接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統蔡英文。中央社
總統蔡英文。中央社

英國國會下議院外交委員會訪團來台訪問，總統府發言人張惇涵今晚間表示誠摯歡迎，他表示，蔡英文總統將在明天上午於總統府接見訪問團，就台英經貿關係、印太區域安全等共同密切關注之議題交換意見。

張惇涵表示，此行為全球疫情蔓延近三年來，英國國會議員首度組團來台，也是英國國會在2006年後，再度籌組正式官方訪問團訪問台灣，充分展現英國國會對台灣的大力支持，以及對台英關係發展的高度重視。

張惇涵表示，此次訪團由英國國會下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns MP）率領，成員另包括下議員伯恩（Liam Byrne MP）、麥克唐納（Stewart Malcolm McDonald MP）、史密斯（Royston Smith MP）及奎爾（Neil Coyle MP）等5名跨黨派國會議員。

張惇涵表示，台英關係日趨緊密友好，近年來，不僅支持台灣有意義參與國際組織，並關切台海及區域安全局勢；雙方也在經貿、科學、文化等領域，長期有豐富且緊密的互動交流。期盼透過此次面對面交流，持續深化台英友好合作關係，並持續為印太區域和平穩定與繁榮發展共同努力。

英國 張惇涵 議員 蔡英文

延伸閱讀

「英系爭議多歷史罕見」 林濁水：鄭文燦敢檢討蔡英文嗎？

目標加速產業整合 蔡英文：擴展台灣醫療全球影響力

出席醫療科技展 蔡英文：加速醫療產業跨領域整合

民進黨敗選第四天 蔡英文：執政團隊一定全面深刻檢討

相關新聞

「綠營高層沒救都黑道」館長公布陳明文通聯 撂話：拖你們陪葬

網紅「館長」陳之漢29日爆料，民進黨立委陳明文曾致電邀請「一起罵政府」，陳明文昨澄清沒這事，反駁「胡說八道」。館長昨晚再...

賴清德捲黨主席之爭 民進黨大老曝1點：沒理由選

民進黨在九合一選舉大敗，蔡英文總統辭民進黨主席後，桃園市長鄭文燦傳出爭取黨主席，部分黨內人士也力拱副總統賴清德親征參選。...

李鴻源肯定張善政能力 認為有中央視野但欠缺地方經驗

內政部前部長李鴻源今晚接受中廣新聞網「友話直說」主持人羅友志訪問，肯定準桃園市長張善政能力「他應該沒問題」，透露開票隔天...

英國下議院外委會訪團來台 蔡英文總統明接見

英國國會下議院外交委員會訪團來台訪問，總統府發言人張惇涵今晚間表示誠摯歡迎，他表示，蔡英文總統將在明天上午於總統府接見訪...

傳賴清德考慮投入黨主席補選 親賴綠委：這是最後選項

民進黨主席補選備受關注，前立法院長蘇嘉全、前交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等人都被點名是可能人選，親賴立委今天透露，副總...

賴清德選黨主席？賴辦：現階段應深切反省 無其他討論

民進黨在九合一選舉大敗，蔡英文總統辭民進黨主席。對於外界好奇副總統賴清德是否可能親征參與黨主席補選，賴清德辦公室指出，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。