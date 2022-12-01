館長開戰！公布陳明文通聯 痛批「黑幫黨」明揭新爆料

網紅「館長」陳之漢29日爆料，民進黨立委陳明文曾致電邀請「一起罵政府」，陳明文昨澄清沒這事，反駁「胡說八道」。館長昨晚再開直播找助理小宇公開陳明文電話，更嗆聲他已經去調通聯記錄，明天將找前立委黃國昌公開槍擊案與民進黨關係真相，明年更要上凱道辦黑道政府遊行，號召年輕人一起下架民進黨。

館長昨晚開直播氣憤難平，他說，今天不是他不支持民進黨，「我支持的不是這種民進黨，黑道籠罩、隻手遮天，裡面的派系非常可派」，他說，「英系現在就是台灣黑道的代表體系」，選前拜託你、選後對付你，選前叫他說「不要影響選舉」，選後叫英系側翼、幕僚，黑道份子攻擊他。

「館長的槍擊案跟他們絕對脫不了關係」，館長說，明天他會請黃國昌全部講出來，提出證據質問民進黨，「民進黨現在就是黑幫政府，法官、立委都沆瀣一氣」，乾脆改名「黑幫黨」。

他也說，這是他做直播八年來，第一次遇過這麼沒誠信、傲慢的立委，更當眾說謊，他也去調通聯紀錄，「陳明文先生你有沒有打給我助理？你陳明文是不是足足講了1、20分鐘」。

館長也再度和特助小宇還原當時情況，小宇說，當天10月29日是林佳龍的直播，當天他正在辦公室聽直播，「陳明文委員」電話響起，他用台語生氣罵了15到20分鐘，「你跟館長說，不能因為他是網紅，整天罵我、汙蔑我」。

小宇說，陳明文接著又說「我真的不是黑道，我從政40多年」，嘉義都知道他的為人，他是民意代表，若館長討厭政府，民代應該一起罵政府、監督政府，小宇強調，「罵政府」這個字真的有講」，應該攜手監督、罵政府，小宇強調「我沒有任何加油添醋」，對於陳明文否認有打這通電話，小宇說，「那天打給我是鬼是不是？」

小宇說，他轉達給館長後，還有說「他說他不是黑道，可不可以不要一直罵他？可以一起監督政府」，他也說，他要發不自殺聲明。館長也罵，「你說我們說謊，就告我們嘛！傳證人小宇，一起面對事實」，他說，到時就會有更多記者，看看到底是誰在說謊。

「你說我是看風向罵民進黨？」館長更氣憤說，全國人民來看看民進黨多會睜眼說瞎話，「這就是黑幫統治台灣的結果」，這也是為何最近治安不好，最近也有很多民進黨立委、議員跟他說，「民進黨內部高層沒救了，都是黑道」，愈來愈多人爆料，他們就又新聞去壓。他也揚言，明年要上凱道辦黑道政府遊行，「我看會不會有人來反你！」

館長也嗆聲，年輕人千萬不要站在民進黨身邊，他三度嗆聲「來告我啊！一起上法院」他說，要幹掉民進黨太簡單了，答應人民的三件事，終結黑金，「你自己就是黑金、黑道」；居住正義，「房子長了300％」；司法正義？「讓幫派伸進司法裡」。他說，如果國民黨是流氓，民進黨就是搶匪；流氓還會講道理，民進黨連道理都不講。

他喊話，不用等中國來「我當初（槍擊案）沒死，就差一點而已，反正人早晚都得死，但是死之前我一定把你們拖下來陪葬！」

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