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日台交流協會五十周年酒會 王金平、朱立倫等人到場

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
立法院前院長王金平（左）出席。記者季相儒／攝影
立法院前院長王金平（左）出席。記者季相儒／攝影

日本台灣交流協會台北事務所今天晚間在大倉久和大飯店舉辦「日本台灣交流協會成立五十周年慶祝酒會」，立法院前院長王金平、國民黨主席朱立倫、台灣日本關係協會前會長邱義仁、東元集團會長黃茂雄等人到場與會，隨後日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、行政院副院長沈榮津及東元集團會長黃茂雄一同舉杯慶祝。

東元集團會長黃茂雄（左）代表台灣日本關係協會會長蘇嘉全到場。記者季相儒／攝影
東元集團會長黃茂雄（左）代表台灣日本關係協會會長蘇嘉全到場。記者季相儒／攝影
台灣日本關係協會前會長邱義仁（左二）到場。記者季相儒／攝影
台灣日本關係協會前會長邱義仁（左二）到場。記者季相儒／攝影
日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰（中）、行政院副院長沈榮津（右）及東元集團會長黃茂雄（左）一同舉杯慶祝。記者季相儒／攝影
日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰（中）、行政院副院長沈榮津（右）及東元集團會長黃茂雄（左）一同舉杯慶祝。記者季相儒／攝影
國民黨主席朱立倫（左）與日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰（右）交談。記者季相儒／攝影
國民黨主席朱立倫（左）與日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰（右）交談。記者季相儒／攝影
日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰致詞。記者季相儒／攝影
日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰致詞。記者季相儒／攝影

日本台灣交流協會 行政院 朱立倫

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