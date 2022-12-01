日台交流協會五十周年酒會 王金平、朱立倫等人到場
日本台灣交流協會台北事務所今天晚間在大倉久和大飯店舉辦「日本台灣交流協會成立五十周年慶祝酒會」，立法院前院長王金平、國民黨主席朱立倫、台灣日本關係協會前會長邱義仁、東元集團會長黃茂雄等人到場與會，隨後日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、行政院副院長沈榮津及東元集團會長黃茂雄一同舉杯慶祝。
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