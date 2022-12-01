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賴清德捲黨主席之爭 民進黨大老曝1點：沒理由選

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
副總統賴清德。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
副總統賴清德。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

民進黨九合一選舉大敗，蔡英文總統辭民進黨主席後，桃園市長鄭文燦傳出爭取黨主席，部分黨內人士也力拱副總統賴清德親征參選。大老級的民進黨前立委洪奇昌認為，民進黨敗選後任何派系權謀，對黨都不好。對於賴參選，他直言「不適合」，此時沒必要也沒理由投入黨主席選舉。

民進黨中常會昨天通過由英系高雄市長陳其邁代理，並由鄭文燦擔任檢討小組召集人。針對黨主席人選，英系盼能「共推」，並曾表達鄭文燦是合理人選；今傳出鄭文燦與英系合作，有意爭取角逐黨主席，也曾找正國會龍頭林佳龍談過。

但據了解，正國會對鄭爭取黨主席頗有微詞，認為此時社會希望看到民進黨檢討，如果不就機制檢討，應該優先思考接下來黨主席應該具備什麼條件、要如何改革民進黨，才是現階段應該優先討論的問題，直接跳到人選，都難以跳脫派系競爭的思考，不利改革。

洪奇昌晚間受訪時也指出，黨內現在最重要的不是「誰來接黨主席」，而是檢討這次選舉失敗的原因在哪裡，為什麼中間選民、經濟選民、年輕選民流失？他說，這次選舉，提名方式並非影響敗選的核心議題，而是當候選人出現危機時，領導人對危機的處理方式，讓問題變得更嚴重，例如台大論文事件，全黨捍衛林智堅的清白，就讓中間選民對黨產生距離。

洪奇昌認為，選民並沒有強烈地討厭民進黨，而是支持的動機、熱誠減少了，此時「檢討」才是民進黨最重要的事；黨主席是誰，並不是現在該討論的事，就算要共推，也是透過檢討小組，在檢討黨的失敗時，自然產生出「誰在此時暫時領導黨最適當」，透過機制產生共識。

洪奇昌強調，各派系或相關利益關係人、黨內的領導人，都不宜在這時做太多表態。

至於外界力拱賴清德選黨主席，洪直言「不適合」。他說，賴是目前是會最有共識的民進黨2024年總統候選人，這時候沒有必要，更也沒有理由投入黨主席輔選，尤其在大家還有爭議時，成為代理黨主席，「這是不宜的」。

洪奇昌說，黨內在敗選的情況下，任何派系利益下的權謀，對黨都不好。

民進黨前立委洪奇昌。本報資料照片
民進黨前立委洪奇昌。本報資料照片

民進黨 洪奇昌 九合一選舉 賴清德

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