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傳賴清德考慮投入黨主席補選 親賴綠委：這是最後選項

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
親近副總統賴清德的民進黨立委透露，賴清德正在考慮是否投入黨主席補選，但選黨主席是最後的選項。本報資料照
親近副總統賴清德的民進黨立委透露，賴清德正在考慮是否投入黨主席補選，但選黨主席是最後的選項。本報資料照

民進黨主席補選備受關注，前立法院長蘇嘉全、前交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等人都被點名是可能人選，親賴立委今天透露，副總統賴清德確實正在考慮是否投入黨主席補選，但賴參選黨主席是最後的選項，預計會等到人選明朗化後再做決定。

九合一大選後民進黨慘敗，由副總統賴清德掛帥出征2024總統大選幾乎已無懸念，但接任黨主席要肩負總統跟立委選舉提名與輔選重責，各派系各有盤算，據悉，英系認為鄭文燦是不錯的黨主席人選，但仍需要各派系溝通取得共識。

親賴立委表示，當然有賴清德考慮參選黨主席補選的聲音，但是賴清德參選黨主席補選並不是首選，因為賴清德出來當黨主席雖然可以掌握黨機器，有利於整合黨內各派系，但一旦介入派系問題，也得負責協調各派系，因此賴清德目前仍在審慎評估中。

該立委說，賴清德參選2024的企圖心無庸置疑，因此補選產生的黨主席，即便賴清德不親自參選，也要是賴信得過的人選，一來可以避免被黨機器打壓，另一方面可以更加鞏固地位，避免被突襲，影響尋求總統之路。

該立委還說，若是賴清德擔任黨主席也有隱憂，黨務跟選務整合的問題，這是要擔心的地方，因此若補選產生的黨主席是自己人或願意支持賴選總統，賴清德就不用親征角逐黨主席。

賴清德 民進黨 鄭文燦

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