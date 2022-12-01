賴清德選黨主席？賴辦：現階段應深切反省 無其他討論

民進黨在九合一選舉大敗，蔡英文總統辭民進黨主席。對於外界好奇副總統賴清德是否可能親征參與黨主席補選，賴清德辦公室指出，「我們現階段應該深切反省，才能再取信於民，目前沒有其他討論。」

民進黨中常會昨天通過由英系高雄市長陳其邁代理主席，接下來將辦理黨主席補選。近日桃園市長鄭文燦被爆料日前已經密集與英系成員及正國會龍頭林佳龍會談，盼爭取支持。

對於賴清德的動向，黨政人士指出，目前被點名的黨內中生代都很優秀，無論是選戰期間賴大力輔選的新北市長候選人林佳龍，或與賴親近的屏東縣長潘孟安，都與賴有良好互動，各種可能性都尚在評估中。

商品推薦