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影／柯文哲赴沖繩宣傳悠遊卡 下周一與蔣萬安北市府見面

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台北市長柯文哲今天率市府團隊及悠遊卡公司前往沖繩交流，進入管制區前與媒體揮手道別。記者黃仲明／攝影
台北市長柯文哲今天率市府團隊及悠遊卡公司前往沖繩交流，進入管制區前與媒體揮手道別。記者黃仲明／攝影

為推廣悠遊卡及疫後觀光，台北市長柯文哲今天（1日）搭乘樂桃航空MM926航班前往沖繩，悠遊卡公司董事長陳亭如也同行前往，預計後天（3日）早班機返國。由於柯文哲此行是搭乘廉價航空班機前往沖繩，他被問及出國計畫時表示，受疫情影響已經3年多沒出國了，過去不曾搭過廉航，這次也是第一次體驗。

柯文哲今天下午率市府團隊及悠遊卡公司赴沖繩交流，主要除視察悠遊卡公司11月7日起推出的「嗶」進沖繩，持實名登記悠遊卡就可於沖繩海水族館商店消費，也可搭乘當地計程車、高速巴士等大眾運輸，宣傳悠遊卡可在沖繩消費訊息。此外，也希望提升台北能見度，在國門開放後吸引更多日人赴台北旅遊。

國民黨台北市長候選人蔣萬安當選台北市長，柯文哲表示已與蔣萬安相約下周一在台北市政府內見面，以官方的方式拜會，當天雙方將指定交接負責人，再就交接的流程討論，北市府有一個完整的交接登錄系統，局處對局處、府層級列管專案的交接，進行到每一個步驟都會詳細記錄。

蔣萬安稍早受訪時透露，未來北市府小內閣的用人標準就是專業、品格、用人唯才，柯市府現在府內優秀的局處首長只要符合條件，也都會考慮繼續任用。

媒體詢問柯文哲現在北市府內有無人選推薦給蔣萬安？柯文哲說沒有推薦誰，每一位都很優秀，那要換誰？還是全部留下來只要換市長就好。

柯文哲強調，卸任前已經問過大家的意見，有退休的、回去教書的，或是到民間公司上班，有一些公務員資歷的就先轉參事留在市府內。媒體追問會不會向蔣萬安推薦黃珊珊？柯文哲開玩笑地說「要推薦黃珊珊的話，要推薦她當市長」。

媒體人羅友志爆料，民眾黨前立委蔡壁如的立委戶頭「只剩下6萬元」，民眾黨選戰小組的運作經費，竟然只靠某一黨不分區立委的薪水，不禁讓羅友志直呼真的太誇張，甚至認為蔡壁如可能會退黨。

對此，柯文哲說，蔡壁如應該是選戰期間先墊付費用，屆時拿收據來都可以核銷，至於退黨這件事情「每個人講的話聽一聽就好」。

前立委郭正亮在政論節目說，若2024年民進黨由賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲3人競選總統，認為柯文哲將被邊緣化。柯文哲無奈地說「2024喔？現在才2022」，隨後結束訪問前往管制區登機。

台北市長柯文哲（前中）今天率市府團隊及悠遊卡公司前往沖繩交流，右為悠遊卡公司董事長陳亭如。記者黃仲明／攝影
台北市長柯文哲（前中）今天率市府團隊及悠遊卡公司前往沖繩交流，右為悠遊卡公司董事長陳亭如。記者黃仲明／攝影
台北市長柯文哲（右二）今天率市府團隊及悠遊卡公司前往沖繩交流，行前於桃園機場受訪。記者黃仲明／攝影
台北市長柯文哲（右二）今天率市府團隊及悠遊卡公司前往沖繩交流，行前於桃園機場受訪。記者黃仲明／攝影
台北市長柯文哲今天率市府團隊及悠遊卡公司前往沖繩交流，宣傳悠遊卡可在沖繩消費訊息。記者黃仲明／攝影
台北市長柯文哲今天率市府團隊及悠遊卡公司前往沖繩交流，宣傳悠遊卡可在沖繩消費訊息。記者黃仲明／攝影

柯文哲 悠遊卡 蔣萬安 沖繩

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