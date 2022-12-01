民進黨掀內閣改組聲浪 林濁水評蘇貞昌政績交代得過去

九合一選舉民進黨慘敗，行政院長蘇貞昌第一時間請辭獲慰留，但民進黨內仍有內閣改組的聲浪。民進黨前立委林濁水今天接受網路節目專訪表示，選舉過程蘇貞昌很少被批評，選後一堆人要求他下台，蘇貞昌令人討厭地方是個性太惡霸，但在政績表現上是交代得過去。

民進黨在2022九合一大選大敗，縣市首長僅拿下5席，蔡英文請辭黨主席，蘇貞昌雖請辭閣揆，但獲得慰留，對於蘇貞昌是否應為敗選負責，民進黨內有不同的聲浪。

林濁水表示，選舉中蘇貞昌很少被批評，選後一堆人要求他下台，坦白說蘇貞昌個性很令人討厭的地方，但蘇貞昌卻是30年來最穩的行政院長，這不必質疑，只有他撐了3年多的閣揆，還能維持5成上下的滿意度，民意表現得很清楚，現在卻反而去追究他。

林濁水細數蘇貞昌的政績，蘇貞昌在經濟上繳出一張成績單，上任後台灣GDP成長，一躍成為亞洲四小龍的第一名，台灣失業率也低，唯一值得批評的貧富差距，也並非他造成，那是全球化後的普遍現象，蘇貞昌在政績表現上，是交代得過去。

林濁水觀察，蘇貞昌令人討厭的地方，就是個性太惡霸，得理不饒人、不得裡也不饒人，在質詢時甚至指著立委的鼻子罵，「他的火氣隨著年紀增長，很奇怪。」

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