接見華府智庫訪團 蔡英文：打造更安全有韌性的供應鏈

蔡英文總統今天接見華府智庫「德國馬歇爾基金會」訪問團，她表示，台灣會繼續提升自我防衛的能力，也希望和更多民主盟友共同合作，繼續攜手確保印太區域的和平及繁榮。台灣、美國及歐洲國家彼此產業高度互補，應該深化合作關係，共同打造更安全、具有韌性的供應鏈。

蔡總統致詞時表示，威權主義擴張，包括烏俄戰爭以及中國持續進行的軍演活動，已經對全球民主體制造成許多嚴峻的挑戰。民主國家之間，應該強化彼此之間的結盟關係，共同捍衛民主自由價值的堅定防線。

蔡總統表示，德國是今年度的G7（七大工業國組織）輪值主席國，也在中國持續進行軍演時，第一時間透過G7外長的聯合聲明，強烈表達維持台海和平的重要性。台灣位處威權主義擴張的最前線，美國依據「台灣關係法」以及「六項保證」中對台灣的安全承諾，持續協助台灣提升自我防衛能力。尤其，美國總統拜登上任以來，也六度批准對台軍售，並且在台海執行航行自由任務。對於這些支持，她要代表所有台灣人民，表達最誠摯的感謝。

蔡總統強調，台灣會繼續提升自我防衛的能力，也希望和更多民主盟友共同合作，繼續攜手確保印太區域的和平及繁榮。此外，威權主義擴張也對全球經濟秩序帶來影響。台灣、美國及歐洲國家彼此產業高度互補，應該深化合作關係，共同打造更安全、具有韌性的供應鏈。

蔡總統指出，期盼和美國透過「貿易暨投資架構協定（TIFA）」、「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」、「科技貿易暨投資合作架構（TTIC）」等平台，繼續深化各項經貿合作。台灣也在今年初啟動「強化歐洲鏈結計畫」及歐盟「全球門戶」計畫，希望進一步強化和歐洲國家間的經貿連結。

前美國聯邦眾議院賀德議員（Will Hurd）致詞時表示，他及訪團的許多成員都是第一次來到台灣訪問。來到台灣以後，他接觸到許多優秀的公民，更清楚「一國兩制」在台灣其實是不可行的。在華府，有一件事情得到跨黨派的支持，那就是無論共和黨或民主黨都同意，只有在台灣的2350萬人民，可以自己決定台灣的未來。

前德國綠黨聯邦國會議員貝克（Marieluise Beck）提到，這幾年來，世界局勢發生了巨變，尤其在歐洲發生了讓人震驚的事件。一個在歐洲的國家發生了戰爭，遭受侵略，但是國際社會到目前為止卻無能為力阻止這場戰爭。這場戰火也讓整個歐洲，包括蔡總統提到的G7國家改變既有的思維，德國目前擔任G7主席。她相信，歐洲國家已經瞭解，維持自由是一項艱困的挑戰，但也許很多人並未充分意識到。捍衛自由是所有民主國家每天都必需付出的努力。

貝克說，他們也開始反思全球化的制度，特別是德國應從中學習；全球化不代表能夠只依賴一個大國，就像現在歐洲依賴從俄羅斯進口石化燃料，包括德國及其他歐洲國家，卻因此付出了非常高的代價，這就是歐洲目前的背景情況。

貝克說，訪團成員知道台灣無時無刻所面臨的威脅，面對威脅最好的方法，就是在任何入侵行為發生前，就予以回應。這也是代表團此行來台訪問主要目的之一，希望傾聽台灣對未來的看法，及如何協助台灣。

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