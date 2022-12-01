快訊

「班班吃石斑」確定跳票 陳吉仲：下學期變「班班好食材」

新北副秘書長及參事 傳遭張善政、蔣萬安挖角

只差一紙婚卻震撼情斷 分手泫雅1天後…DAWN發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接見華府智庫訪團 蔡英文：打造更安全有韌性的供應鏈

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見華府智庫「德國馬歇爾基金會」訪問團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見華府智庫「德國馬歇爾基金會」訪問團。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見華府智庫「德國馬歇爾基金會」訪問團，她表示，台灣會繼續提升自我防衛的能力，也希望和更多民主盟友共同合作，繼續攜手確保印太區域的和平及繁榮。台灣、美國及歐洲國家彼此產業高度互補，應該深化合作關係，共同打造更安全、具有韌性的供應鏈。

蔡總統致詞時表示，威權主義擴張，包括烏俄戰爭以及中國持續進行的軍演活動，已經對全球民主體制造成許多嚴峻的挑戰。民主國家之間，應該強化彼此之間的結盟關係，共同捍衛民主自由價值的堅定防線。

蔡總統表示，德國是今年度的G7（七大工業國組織）輪值主席國，也在中國持續進行軍演時，第一時間透過G7外長的聯合聲明，強烈表達維持台海和平的重要性。台灣位處威權主義擴張的最前線，美國依據「台灣關係法」以及「六項保證」中對台灣的安全承諾，持續協助台灣提升自我防衛能力。尤其，美國總統拜登上任以來，也六度批准對台軍售，並且在台海執行航行自由任務。對於這些支持，她要代表所有台灣人民，表達最誠摯的感謝。

蔡總統強調，台灣會繼續提升自我防衛的能力，也希望和更多民主盟友共同合作，繼續攜手確保印太區域的和平及繁榮。此外，威權主義擴張也對全球經濟秩序帶來影響。台灣、美國及歐洲國家彼此產業高度互補，應該深化合作關係，共同打造更安全、具有韌性的供應鏈。

蔡總統指出，期盼和美國透過「貿易暨投資架構協定（TIFA）」、「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」、「科技貿易暨投資合作架構（TTIC）」等平台，繼續深化各項經貿合作。台灣也在今年初啟動「強化歐洲鏈結計畫」及歐盟「全球門戶」計畫，希望進一步強化和歐洲國家間的經貿連結。

前美國聯邦眾議院賀德議員（Will Hurd）致詞時表示，他及訪團的許多成員都是第一次來到台灣訪問。來到台灣以後，他接觸到許多優秀的公民，更清楚「一國兩制」在台灣其實是不可行的。在華府，有一件事情得到跨黨派的支持，那就是無論共和黨或民主黨都同意，只有在台灣的2350萬人民，可以自己決定台灣的未來。

前德國綠黨聯邦國會議員貝克（Marieluise Beck）提到，這幾年來，世界局勢發生了巨變，尤其在歐洲發生了讓人震驚的事件。一個在歐洲的國家發生了戰爭，遭受侵略，但是國際社會到目前為止卻無能為力阻止這場戰爭。這場戰火也讓整個歐洲，包括蔡總統提到的G7國家改變既有的思維，德國目前擔任G7主席。她相信，歐洲國家已經瞭解，維持自由是一項艱困的挑戰，但也許很多人並未充分意識到。捍衛自由是所有民主國家每天都必需付出的努力。

貝克說，他們也開始反思全球化的制度，特別是德國應從中學習；全球化不代表能夠只依賴一個大國，就像現在歐洲依賴從俄羅斯進口石化燃料，包括德國及其他歐洲國家，卻因此付出了非常高的代價，這就是歐洲目前的背景情況。

貝克說，訪團成員知道台灣無時無刻所面臨的威脅，面對威脅最好的方法，就是在任何入侵行為發生前，就予以回應。這也是代表團此行來台訪問主要目的之一，希望傾聽台灣對未來的看法，及如何協助台灣。

美國 德國 G7

延伸閱讀

目標加速產業整合 蔡英文：擴展台灣醫療全球影響力

出席醫療科技展 蔡英文：加速醫療產業跨領域整合

民進黨敗選第四天 蔡英文：執政團隊一定全面深刻檢討

蔡總統博士論文案12/23宣判 彭文正律師拍桌痛罵法官「混蛋」

相關新聞

郭正亮看2024總統大選民調 斷言侯友宜會讓「他」完全被邊緣化

九合一大選結果出爐，本次全台除嘉義市延期選舉外，21個縣市國民黨拿下13席，民進黨僅拿下5席可說是大敗的慘況，許多網友也開始分析2024總統大選。對此，前立委郭正亮30日分析，如果柯文哲真的出來選總統，「然後假設是賴（賴清德）、侯（侯友宜）對決，柯文哲不會超過10%」，引發討論。

影／柯文哲赴沖繩宣傳悠遊卡 下周一與蔣萬安北市府見面

為推廣悠遊卡及疫後觀光，台北市長柯文哲今天（1日）搭乘樂桃航空MM926航班前往沖繩，悠遊卡公司董事長陳亭如也同行前往，...

民進黨掀內閣改組聲浪 林濁水評蘇貞昌政績交代得過去

九合一選舉民進黨慘敗，行政院長蘇貞昌第一時間請辭獲慰留，但民進黨內仍有內閣改組的聲浪。民進黨前立委林濁水今天接受網路節目...

接見華府智庫訪團 蔡英文：打造更安全有韌性的供應鏈

蔡英文總統今天接見華府智庫「德國馬歇爾基金會」訪問團，她表示，台灣會繼續提升自我防衛的能力，也希望和更多民主盟友共同合作...

蔡總統：台美歐彼此產業高度互補 應深化合作關係

總統蔡英文今天接見華府智庫德國馬歇爾基金會訪團致詞表示，威權主義擴張對全球經濟秩序帶來影響，台灣、美國及歐洲國家彼此產業...

拉美、加勒比海友邦高層訪台 外交部：展對台堅定支持

外交部今舉行記者會進行業務報告表示，疫情趨緩，今年拉丁美洲與加勒比海地區等5國友邦高層，包括貝里斯總理布里仙紐伉儷、瓜地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。