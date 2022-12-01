郭正亮看2024總統大選民調 斷言侯友宜會讓「他」完全被邊緣化

九合一大選結果出爐，本次全台除嘉義市延期選舉外，21個縣市國民黨拿下13席，民進黨僅拿下5席可說是大敗的慘況，許多網友也開始分析2024總統大選。對此，前立委郭正亮30日分析，如果柯文哲真的出來選總統，「然後假設是賴（賴清德）、侯（侯友宜）對決，柯文哲不會超過10%」，引發討論。

根據ETtoday最新一份2024總統民調顯示，2024總統大選的鋪排人選如果是「三腳督」的狀況下，民眾黨派柯文哲、民進黨派賴清德、國民黨派朱立倫，則柯文哲的支持度有36.1%會奪冠，賴清德的支持度有34.7%，朱立倫的支持度儘12.1%會墊底。然而，如果在民眾黨和民進黨派出的候選人不變，而國民黨改派侯友宜出馬的情形下，則侯友宜的支持度有35.4%居冠，賴清德的支持度略減至29.4%，而柯文哲的支持度會降低至23.2%。

郭正亮11月30日在中天節目《綠也掀桌》中，對於主持人李珮瑄秀出的上述這份民調，表示「我才不相信呢」！郭正亮認為，以柯文哲這次的九合一選舉成果，如果2024年還要出來選總統，對上賴清德跟侯友宜，則得票率不會超過10%，「搞不好連5%都不到」。不過，倘若2024年國民黨派出朱立倫參選，「那如果是賴、朱對決，他（柯文哲）有可能到10%」。

郭正亮指出，侯友宜一旦出來參選，「柯文哲就完全被邊緣化了」，賴清德和侯友宜的得票率很有可能到五五波，「而且侯友宜會把民眾黨的票吸乾」、「那民眾黨會非常非常難選」。郭正亮說，這一次九合一選舉民眾黨在全台灣只得到4%的得票率，「910席只選上了14席，這坦白講是大敗，因為竟然只有4%，那沒有理由相信你在拿得到市議員以外的地方還會有得票率」。

郭正亮點出侯友宜的優勢，「侯友宜可以搶到民進黨15%至20%的票，這就是他恐怖的地方」。郭正亮直言，「國民黨坦白講最好的人選是侯友宜，因為他有各式各樣的基層，那些基層是跨各種民間團體，是一個很精於經營人際關係的候選人」。

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