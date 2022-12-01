拉美、加勒比海友邦高層訪台 外交部：展對台堅定支持

外交部今舉行記者會進行業務報告表示，疫情趨緩，今年拉丁美洲與加勒比海地區等5國友邦高層，包括貝里斯總理布里仙紐伉儷、瓜地馬拉外交部長步卡羅、聖文森及格瑞那丁總理龔薩福、聖克里斯多福及尼維斯總理德魯、以及聖露西亞總理皮耶先後來訪，展現對民主台灣堅定支持。

外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長陳淑容表示，友邦高層訪問台灣期間，與總統、行政院長、外交部長會晤，表達與台灣共享自由民主及維護人權的普世價值，也就國際情勢、雙邊合作議題，深入交換意見，同時也簽署相關合作協定或意向書，對於深化與友邦在相關領域交流非常有幫助。

陳淑容表示，訪賓對於台灣在疫情期間以及他們受天災侵襲時，台灣提供的人道援助，再度表達肯定與感謝，全球面臨疫後的經濟復甦、氣候變遷帶來的挑戰之際，台灣會和友邦擴大合作領域，齊心協力應對挑戰。

外交部也再次感謝所有拉丁美洲及加勒比海地區友邦在今年的世界衛生大會、聯合國大會、國際民航組織、聯合國氣候變化綱要公約、國際刑警組織等國際組織，持續替台灣發聲或致函，也顯示了友邦對台灣邦誼的重視，支持台灣參與國際組織、對國際社會做出更多貢獻。

另對於媒體問到，駐瓜地馬拉大使鄭力城獲贈勳，這是否代表大使快要異動？是否已指派新大使？

陳淑容表示，瓜地馬拉總統賈麥岱11月25日贈勳給鄭力城，肯定鄭力城努力提升兩國合作關係及卓越貢獻，對於瓜地馬拉總統肯定兩國患難與共的兄弟情誼，外交部誠摯感謝，至於大使異動消息，外交部目前沒有評論。

商品推薦